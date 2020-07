Diputado Moreira, oficialista que votó a favor del retiro del 10% de fondos de pensiones, se internará por problemas de salud

El diputado de la UDI Christian Moreira anunció en sus redes sociales que se internará en un centro asistencial por problemas de salud, “para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados”.

El representante de las comunas de El Bosque, La Cisterna, San Ramón, San Miguel, Lo Espejo y Pedro Aguirre Cerda padece de hipertensión, y la semana pasada llegó a sufrir una descompensación cuando se debatía el proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones en la Cámara baja.

El hermano del senador Moreira, que se expresó a favor de la iniciativa, debió en ese momento ser trasladado al policlínico de la corporación tras desmayarse en un pasillo del Congreso.

Cómo es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados.

— Cristhian Moreira (@MoreiraDiputado) July 14, 2020