Contraloría instruye sumario al Minsal al constatar diferencias en reportes de contagiados en auditoría especial

Durante esta jornada la Contraloría General de la República entregó los resultados de una auditoría especial que inspeccionó las cifras publicadas por la subsecretaría de Salud Pública en el marco del coronavirus Covid-19 en Chile, encontrando diferencias en los reportes de contagiados que fueron registrados a través de la plataforma Epivigila, los que no coinciden con quienes han sido confirmados a través de exámenes de PCR.

En el informe N° 283-A de 2020, con fecha de corte del 8 de junio, el organismo encontró además que los resultados de los exámenes fueron consolidándose en una planilla Excel, sin un sistema que automatice el procesamiento de esa información, hecho que originó que fueran detectados RUT erróneos, nombres asociados a más de un RUT y registros incompletos.

Además, al día siguiente del corte de lo controlado por la Contraloría, el 9 de junio, el ministerio de Salud informó 142.759 casos notificados por los médicos en el sistema Epivigila. Sin embargo, el ente detectó 34.542 casos que no estaban en el sistema, hecho que impidió un control efectivo de la enfermedad, ya que “no todos los facultativos cumplen con su obligación legal de notificar” los casos sospechosos, explicaron desde el organismo.

🔴Finalizamos nuestra Auditoría Especial relativa a las cifras de #Covid_19 publicadas por la Subsecretaría de Salud Pública de @ministeriosalud, constatando diferencias en reportes de contagiados registrados a través de la plataforma EPIVIGILA. Conoce +👉https://t.co/KyA0KCE7YC https://t.co/6gD7vzrT2s pic.twitter.com/Kv4EHOszvQ — Contraloría (@Contraloriacl) July 14, 2020



Más adelante, el día 16 de junio, se informó un ajuste con 31.412 contagiados no notificados en el software donde el personal de salud informa el avance de la enfermedad, no pudiendo constatarse que los casos correspondieran a los detectados por la CGR, ya que se incluyeron con la información acumulada al 25 de junio, sin aportarse la base de datos con los detalles.

Estas situaciones empujaron la instrucción de un sumario “para definir las responsabilidades de quien corresponda en estas inconsistencias arrojadas”, aseguraron desde Contraloría, quienes ya concluyeron que, “a partir de estos antecedentes, no fue posible realizar un control efectivo de los pacientes con Covid-19 no notificados y sus contactos estrechos, al no encontrarse en la plataforma”, instando a que Salud remita las bases y consecuencias de incorporar los datos de contagiados para la planificación, implementación y evaluación de las medidas tomadas.

Revisa el informe entregado por Contraloría, a continuación: