“Pueden haber rebrotes, aceptamos esa posibilidad”: Ministro Paris respondió inquietudes de Siches sobre plan de desconfinamiento

Tras entregar el balance diario del Covid-19 en Chile desde Arica, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a los dichos de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien afirmó que la forma de comunicar el desconfinamiento de las regiones de Aysén y Los Ríos fue “un error estratégico“. Cabe destacar que dicho proceso comenzará este lunes.

“Tenemos mucho temor, en las regiones que han ido disminuyendo y empezando el desconfinamiento, de los rebrotes. Creemos que se ha comunicado de forma no tan efectiva, necesitamos que la propia ciudadanía se sienta responsable del resultado de estos indicadores”, sostuvo la doctora Siches en palabras a El Mercurio de Valparaíso.

En respuesta a estas inquietudes, Paris señaló que “nosotros jamás hemos dicho que vamos a mantener las medidas si nosotros observamos cambios en las cifras, y eso ha pasado en todos los países del mundo”.

Leer también Nacional Informe Epidemiológico: DEIS reportó 11.227 decesos asociados al Covid-19 entre casos confirmados y sospechosos Nacional Minsal informó 2.755 nuevos contagios de coronavirus en Chile, llegando a 312.029 casos totales Ciencia Científicos chilenos crearon un test de olfato para detectar personas que tendrían Covid-19

En esa línea, el ministro de Salud afirmó que “pueden haber rebrotes, aceptamos esa posibilidad, pero también tomamos la decisión de desconfinar esas dos regiones en base a criterios muy específicos: una muy baja positividad de PCR, una muy baja ocupación de camas UCI, una cantidad importante de exámenes realizados, una baja tasa de pacientes nuevos de contagiosidad”.

En ese sentido, agregó que “si alguno de esos factores varía, obviamente tendremos que tomar decisiones al contrario. Sin embargo, yo confío en la población de Los Ríos y Aysén, de que actuarán de buena forma para mantener este desconfinamiento”.

Respecto de las palabras de Siches, Paris manifestó que “me alegra a que la presidenta esté atenta y nos haga esa alerta, pero ya la tenemos considerada, porque obviamente la experiencia internacional muestra que puede ocurrir ese tipo de fenómenos, y si vuelven a aumentar los casos, se tomarán medidas para volver a confinar, cosa que espero que no ocurra”.

Sobre ese punto, el secretario de Estado recordó la experiencia que han vivido países como Alemania, Australia, Inglaterra, Japón y China, que han debido retomar sus planes de confinamiento producto de rebotes. “Eso no es algo extraño. Nosotros estamos conscientes de que aquello puede ocurrir“, puntualizó el titular del Minsal.

“Aunque vayamos lentamente, paso a paso levantemos Chile y la gente tiene derecho también a salir a pasear, ¿por qué un adulto mayor de 75 años no va a poder salir una hora al día a dar una vuelta por la cuadra?, ¿por qué un deportista no va a poder salir a hacer ejercicio para mantener su musculatura?, ¿por qué el dueño de un pequeño café no puede abrir el café manteniendo el aforo del 25% y eso ayude a su personal también? Esas son medidas que ayudan a la gente pero que tienen que mantenerse dentro de las estrictas medidas sanitarias para evitar, justamente, un rebrote“, concluyó Paris.