Expresidente Frei Ruiz-Tagle advierte que “Chile está detenido” y que sin cambios “el país se va a destruir”

El exmandatario se abre a colaborar con la administración del Presidente Kast desde su experiencia internacional. “Estoy disponible para ayudar”, dijo.

Eduardo Frei Ruiz-Tagle / Sebastian Beltran Gaete

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle advirtió un complejo escenario para el país, asegurando que Chile enfrenta un estancamiento prolongado y un deterioro en áreas clave como seguridad, economía y política.

Según planteó, uno de los principales problemas es la crisis de seguridad. “La gente no puede vivir, la seguridad es un tema brutal en Chile”, afirmó a Radio Pauta, advirtiendo que si no se revierte esta situación “el país se va a destruir”.

A ello sumó el bajo dinamismo económico, señalando que “cuando un país durante 10 años crece a menos del 2% quiere decir que un país está detenido”.

El exmandatario también apuntó a la fragmentación del sistema político y la dificultad para alcanzar acuerdos. “Si no hay capacidad de entenderse, de hacer negociaciones, ¿a dónde vamos a ir a parar?”, cuestionó.

“Estoy disponible para ayudar”

En materia migratoria, respaldó medidas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, subrayando que “no podemos seguir aceptando que aquí entren en forma indiscriminada miles de personas” sin control legal. Asimismo, alertó por casos de corrupción: “eso no pasaba en Chile y hay que erradicarlo”.

En este contexto, Frei se abrió a colaborar con el Ejecutivo desde su experiencia internacional: “estoy disponible para ayudar (…) no me interesan los cargos, me interesa trabajar por Chile”.

Finalmente, abordó la situación interna de la Democracia Cristiana, asegurando que “la DC perdió el rumbo”, en medio del proceso disciplinario en su contra, aunque recalcó: “a esta altura de la vida no voy a cambiar, no voy a salir del partido”.

