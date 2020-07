Sigue el éxodo en RN: Dos nuevos parlamentarios renunciaron a la bancada tras votación por retiro de fondos de AFP

Durante este jueves se conoció que los diputados Luis Pardo y Bernardo Berger renunciaron a la bancada de Renovación Nacional tras la aprobación del retiro del 10% de los fondos de AFP.

Con sus salidas son diez los parlamentarios que han dejado la bancada, sumándose a Diego Schalper, Diego Paulsen, Leopoldo Pérez, Harry Jürgensen, Cristóbal Urruticoechea, Sofía Cid, Catalina del Real y Camila Flores.

“He tomado la difícil decisión de renunciar a la bancada de Renovación Nacional, porque no es posible continuar compartiendo con personas que no están en la línea y los postulados de RN, sólo pensando en proyectos personales y no colectivos”, manifestó Berger a través de una declaración.

Otros parlamentarios que estarían analizando su continuidad serian el el jefe de la bancada RN, Sebastián Torrealba y la subjefa de bancada, Karin Luck.