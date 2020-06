Las Condes anunció la creación de un nuevo colegio municipal para 1.100 alumnos

Una buena noticia, que beneficiará a cientos de familias, anunció este sábado el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, al confirmar que su municipio compró los terrenos e infraestructura del excolegio Mayflower para transformarlo en un establecimiento educacional municipal.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal indicó que “muchas familias de clase media me han escrito que no podrán seguir pagando un colegio particular para sus hijos. Además, ya hay colegios particulares que están cerrando. Por eso presentaré este jueves al Concejo la creación de un nuevo colegio municipal”, explicó.

En la misma línea, Lavín aseveró que “la infraestructura está lista. Requiere arreglos menores y mobiliario. Tendrá una capacidad de 1.100 alumnos desde prekínder a cuarto medio. Será bilingüe desde prekínder“, aseguró el alcalde de la comuna.

El establecimiento estará ubicado en Av. Las Condes 12.167 y comenzará a funcionar en marzo del 2021 “creo que este es el momento de ofrecer una educación pública de calidad, que no tenga nada que envidiarle a ningún colegio particular. Y que sea un ejemplo de integración social. Será un alivio para muchas familias”, agregó.

Esto dijo Lavín

