Seremi de Educación por jardín en Maipú: “Ningún establecimiento puede volver a las clases presenciales si no están dadas las condiciones sanitarias”

La Seremi de Educación, Bárbara Soto, se refirió al caso del jardín infantil en Maipú, el cual fue sorprendido funcionando de forma clandestina.

Mediante un vídeo, la autoridad de educación señaló la importancia de que los establecimientos cumplan con la normativa, y aseguró que mientras no estén dadas las condiciones sanitarias, no se puede volver a clases presenciales. “Es muy importante que los jardines infantiles cumplan con las normativas establecidas por la autoridad, porque esta es la única forma que tenemos para resguardar la salud no solo de nuestros niños y niñas, sino también de sus familias y los profesionales”, señaló.

“Queremos ser muy claros, ningún establecimiento puede volver a las clases presenciales si no están dadas las condiciones sanitarias. Por lo tanto ya nos pusimos en contacto con la seremi de Salud, que es la autoridad encargada de fiscalizar y de resguardar las condiciones sanitarias en los establecimientos”, afirmó Soto.

Quien también se refirió a esto fue el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien, en la misma línea que la subsecretaria, indicó que “ningún establecimiento puede realizar actividades educacionales presenciales mientras no estén dadas las condiciones sanitarias“.

En relación al jardín infantil que funcionaba de manera irregular en Maipú, la normativa es clara: ningún establecimiento puede realizar actividades educacionales presenciales mientras no estén dadas las condiciones sanitarias — Raúl Figueroa Salas (@raulfiguersa) June 26, 2020