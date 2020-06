Espacio Público: “Fiscalizar y penalizar a una persona que está saliendo a trabajar porque no tiene con qué vivir, no hace sentido”

En conversación con 24 Horas, la directora ejecutiva de Espacio Público, Pía Mundaca, se refirió a los resultados de la última encuesta difundida por la fundación, en donde se reveló que en un 59% de los hogares se aseguró que al menos un integrante familiar salió a trabajar en la última semana.

Acerca de esto, comentó que “a medida que el diagnóstico esté mal hecho, las medidas que vaya tomando el Ejecutivo para disminuir la movilidad no van a tener el impacto que hoy necesitamos para la crisis sanitaria que estamos viviendo”.

Mundaca expuso con respecto a las medidas que ha tomado el Gobierno, como por ejemplo las sanciones, que “no tiene sentido penalizar a alguien que sale a trabajar porque no tiene con qué vivir”.

“Fiscalizar y penalizar a una persona que está saliendo a trabajar porque no tiene con qué vivir, no hace sentido. Cómo lo fiscalizamos si el Estado no le provee los recursos para que eso no suceda”, declaró.

A juicio de la directora ejecutiva, “el Estado tiene que poner incentivos para que la gente se quede en casa”, más allá de que existan medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia.

Con respecto al tema de los permisos, Mundaca sostuvo que “el problema es la norma, porque hoy todos están en la calle hoy, cumpliendo la norma”, por lo que “hay un diseño estructural de cómo permitimos que la cuarentena sea la norma y no la excepción”.