Presidente del Banco Central: “Por lo menos hasta mediados de 2022 vamos a ser más pobres”

El presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió que “por lo menos hasta mediados de 2022 vamos a ser más pobres”, debido a la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

“Si lo medimos en términos per cápita, será incluso algo más. Y eso que dadas las fortalezas de la economía chilena y la magnitud de la respuesta de política, estamos entre los países en que se proyecta una recuperación más acelerada. En general, todos los países van a ser más pobres, la mayoría durante más tiempo que nosotros. Pero estamos conscientes de que eso no es un gran consuelo para el que ha perdido su empleo, ve retroceder sus condiciones de vida o no puede abrir su negocio”, dijo en entrevista con La Tercera.

Marcel explicó que esperan una mejora de la actividad económica hacia finales de 2020. “Nosotros suponemos que en el curso del tercer trimestre se irá produciendo una flexibilización de las cuarentenas y, en la medida que eso ocurra, la actividad se podrá ir recuperando, así como el empleo”.

“En todo caso, la posibilidad de que estas restricciones se prolonguen por todo el tercer trimestre está considerada en nuestro rango de proyección y corresponde al extremo de mayor caída de la actividad. Es decir, cuando miramos la parte más baja del rango, con una caída de 7,5%, se trata de un escenario en el cual las cuarentenas, como las conocemos actualmente, se prolongan al tercer trimestre“, agregó.

El Banco Central pronostica una contracción de la economía chilena en el rango entre -5,5% y -7,5% para 2020, la mayor en 35 años, de acuerdo con el Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente al mes de junio.