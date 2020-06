Ministra Hutt: “No hemos considerado cerrar completamente el transporte público”

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aseguró que el Gobierno no considera ni nunca ha considerado suspender el servicio de transporte público para disminuir la movilidad dentro de Santiago, ciudad bajo cuarentena debido a la pandemia de Covid-19.

“La decisión ha sido no restringir el transporte público. Más aún, nosotros tenemos una sobrecapacidad (de buses) circulando”, dijo la secretaria de Estado en ADN Hoy.

Hutt explicó que la decisión busca asegurar el espacio suficiente a las personas que deban viajar para que mantengan la distancia social. “Lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la sanitización, de proteger a los trabajadores, a los pasajeros, del uso de mascarilla, evitar las aglomeraciones en paraderos y estaciones. Con las precauciones adecuadas es mejor que sigan operando los servicios”, dijo.

“No hemos considerado cerrar completamente el transporte público, porque hay personas que no tiene otras opciones. Manteniendo estos protocolos no tiene que ser una fuente especial de contagio”, agregó.

La ministra afirmó que la demanda por el Transantiago ha caído en un 85%, pero que el sistema sigue operando con la totalidad de la flota. “Incluso en horas punta estamos poniendo apoyos de buses adicionales para que haya holguras de espacios”, dijo.