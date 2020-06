Zúñiga y sumario a residencia sanitaria vinculada a alto funcionario del Minsal: “Estos tienen un carácter de confidencial hasta que se terminen”

Durante este lunes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, fue consultado por el sumario a una residencia sanitaria que estaría vinculada a un alto funcionario del Ministerio de Salud.

La autoridad señaló que este proceso es confidencial hasta su término, y manifestó que están tomando todas las medidas para que esta situación no signifique un menoscabo en las arcas fiscales. “En relación al sumario, estos tienen un carácter de confidencial hasta que se terminen, pero además de eso, nosotros tomamos todas las medidas para que esto no vaya a significar un menoscabo en las arcas fiscales y también para que no se vaya a producir un hecho ilícito, que es suspender el pago hasta que no se termine este sumario, y obviamente eso no va a ocurrir hasta tener una respuesta final del fiscal que lleva a cabo este sumario” indicó.

“Nosotros hemos suspendido los ingresos y hemos empezado un traslado de los actuales residentes de esa residencia sanitaria para poder tenerla desocupada lo antes posible”, sostuvo Zúñiga.

Recordemos que el pasado domingo, el medio Interferencia sostuvo que se que aprobó una orden de compra por $205 millones para usar 40 habitaciones de un hotel como residencia sanitaria, cuya empresa estaría vinculada al actual jefe de la División de Atención Primaria del Minsal, Orlando Durán Ponce.