“Un error del sistema”: Versiones encontradas entre Carabineros y persona “con coronavirus” circulando en Santiago: ya habría terminando su cuarentena cuando fue controlada

A través de redes sociales la plataforma Transporte Informa reveló que un control a una conductora con coronavirus generó un protocolo de aislamiento en plena intersección de Vicuña Mackenna, al norte, con Marín, en la comuna de Santiago.

Según información policial, la mujer se encontraba violando el confinamiento y, según el listado controlado por la policía en las calles, era parte portadora de la enfermedad, activando un procedimiento que mantuvo tránsito lento en la zona.

Ahora (07:31) ATENCIÓN a procedimiento en desarrollo por conductora de vehículo controlada con antecedentes de ser portadora de #coronavirus en Vicuña Mackenna al norte con Marín. Se activa protocolo de aislamiento en es lugar. Opte alternativa por tránsito lento. #Santiago pic.twitter.com/5klaWJBDE0 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) June 9, 2020

Pero la conductora, una nutricionista del hospital San José, aclaró su situación. “Salí con Covid positivo el 8 de mayo. Hice mi cuarentena y me dieron de alta el 26 de mayo. El 27 empecé a trabajar pero todavía aparezco en el Minsal como positiva hasta el 12 de junio, o sea, más de un mes”, aseguró, contando que no dan ningún papel, no hay ningún examen de salida, que cumplió más de 14 días de cuarentena y que lo que ocurrió fue “un error del sistema”.

Por su parte, Carabineros indicó que su sistema Simcard “captura la información que maneja el Registro Civil. En el caso del Covid, va a los registros del sistema de Salud y verifica si está o no”, expresando que sus datos podrían haber sido ingresados de manera errónea.

Además, y en conversación con ADN, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli admitió que “una persona que pudo haber cumplido el tiempo de cuarentena todavía puede figurar como contagiado” en los registros policiales.