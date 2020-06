Ministro Mañalich informó cambio de criterio para contabilizar decesos por coronavirus

En una conferencia no exenta de polémica, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, habló del cambio en algunos aspectos a la hora de la medición de los fallecidos por coronavirus Covid-19.

Acerca de esto, el titular de la cartera comentó que actualmente se apuntaba a un par de criterios para medir los decesos: quienes en su certificado de defunción están asociados a la pandemia y a quienes tuvieron un PCR positivo.

Ahora, luego de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, se incluirá a quienes se les ha tomado el examen y que al momento de fallecer los resultados no estaban entregados.

Por otro lado, Mañalich señaló que existen diferencias significativas entre los casos activos que reporta el informe de epidemiología, que toma desde 14 días del inicio de síntomas a casos, y el informe de repartición que toma como contagiante a quien tuvo una confirmación por test PCR.

Polémica con periodista

Sin embargo, la situación que generó más comentario se dio cuando el titular de la cartera no respondió a la modificación en torno a que se termine antes la cuarentena cuando existe un PCR negativo y no tras los 14 días que se recomiendan.

La situación llegó a un punto álgido cuando la periodista consultó sobre por qué no se tomaba la propuesta de la Seremi, que no toma en consideración si se tomó o no el test PCR.

Ante esto, Mañalich dijo que “ya le respondí la pregunta”, a lo cual, la reportera dijo que “no ministro, no ha respondido la pregunta ¿Por qué no siguen los lineamientos del Consejo Covid-19”, sin obtener nuevamente respuesta.