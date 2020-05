Representante de la OPS/OMS en nuestro país: “Chile tiene el mejor equipo” para enfrentar la pandemia

El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Chile, el Dr. Fernando Leanes, se refirió en ADN Hoy al efecto del coronavirus Covid-19 en nuestro país.

Al ser consultado sobre la postura del ministro de Salud, Jaime Mañalich, de que la la realidad de la pandemia es tan fuerte que superó cualquier modelo, Leanes explicó que el problema no está en los modelos, sino en la gestión que se hace.

“Latinoamérica es la región más desigual de todas, y la desigualdad es el principal factor de heterogeneidad epidemiológica“, afirmó.

“Yo no sé a cuáles modelos se refería el ministro, pero yo sí digo que aquellos modelos que se hacían a largo plazo, que mostraban que en junio iban a caer el número de fallecidos y contagios, a mí me parece que no era una cosa buena pensar que vamos a llegar a un peak, pero tampoco tenemos que aceptar una condena de que obligadamente se van a seguir duplicando los casos cada tantos días”, agregó.

Poniendo como ejemplo que “en un partido de fútbol en los primeros 5 minutos te hacen un gol y tu ya proyectaste que vas a perder. No“.

“Tenemos que ver qué es lo que no estamos haciendo bien colectiva e individualmente, corregirlo, y tener lo más rápidamente posible una reducción de la aceleración del número de casos diarios“, indicó.

Concluyendo que “hay gente que se enoja cuando digo esto, pero Chile tiene el mejor equipo, tiene un excelente trabajo de sus profesionales de salud en todos los niveles. El Estado chileno, el Gobierno nacional y los alcaldes han puesto todo lo que se tenía que poner para tomar medidas y previsiones y aumentar la capacidad de los centros de salud“.