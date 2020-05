Tomas Hirsh justificó su salida del Partido Humanista: “El partido se estaba alejando de los valores”

Tomas Hirsh hizo noticia durante esta semana, pues el diputado presentó su renuncia al Partido Humanista, donde era uno de los integrantes históricos.

El político aseguró en conversación con ADN Hoy que meditó mucho la opción de salir del partido, sin embargo, lo consideró necesario. “Uno primero lo conversa con mucha gente y hace todo los intentos para hacer transformaciones desde adentro del partido. Fuimos llegando a la convicción de que el partido se estaba alejando de los valores. Y que se iban implementando formas o estilos que nos alejaban del origen”.

Sobre la desconfianza de la gente ante la política, Hirsh asegura que es un fenómeno global. “A mí no me cabe duda que estamos en una crisis general, es un fenómeno que se da en el mundo entero. Las autoridades no están siendo capaz de responder a un mundo que está cambiando mucho. Eso se ha visto con el poco apoyo que tienen los partidos políticos. Hoy en Chile, la oposición no es mayoría en el congreso”.

Por las críticas que recibió de la diputada Pamela Jiles, donde aseguró que Hirsh renunció al partido por incomodidad con la nueva presidenta del partido. Algo que fue completamente descartado por el político. “Son evidentemente las de alguien que no conoce lo más mínimo del historia del partido. He sido propulsor, permanentemente luchando por la igualdad y paridad con las mujeres. Desde siempre he trabajado con organizaciones, porque para mí es fundamental que haya igualdad de derechos. Desde ese punto de vista, me parece muy bien que tengamos una mujer en el poder del partido. Pero hemos visto en Jiles una tendencia a generar ese tipo de polémicas”.

Además, aprovechó de poder mandar un mensaje al Frente Amplio. “Era una gran esperanza para Chile, donde la gente esperaba una nueva forma de hacer política. Eso se fue diluyendo. Se fue desperfilando. En definitiva, no se está haciendo política con los conjuntos sociales, sino que con la élite política. El estar mirando demasiado la gobernabilidad le jugó una mala pasada. Yo espero que el FA recupere la frescura que le dio origen y que le dio tanta relevancia en el país”.