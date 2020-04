Karla Rubilar: “Si me enfermara, me gustaría atenderme donde estuviera el doctor Mañalich”

En plena lucha del gobierno de Sebastián Piñera contra el brote de coronavirus en el país, las autoridades del Palacio de La Moneda intentan darse apoyo unos a otros y demostrar, que en equipo, están haciendo “lo mejor posible” para mitigar los efectos del Covid-19.

Ejemplo de ello fueron las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, quien tuvo palabras de gratitud hacia el titular de Salud, Jaime Mañalich: “el ministro tiene grandes virtudes: es muy capaz técnicamente, tiene una mente fría y unos pies de plomo para llevar esta pandemia que son vitales”, partió comentando en entrevista con The Clinic.

“Hay que tener una suerte de claridad mental sin desviarse del camino, y eso puede interpretarse como falta de empatía, falta de tiempo de explicar; y yo creo que lo que ha ido pasando es que hemos ido supliendo esa parte del ministro, que puede faltarle, a través de la subsecretaria Daza que tiene habilidades blandas mayor que el ministro, sin lugar a dudas”, agregó Rubilar.

La vocera además dijo confiar plenamente en el sistema de salud de Chile: “le tengo mucha confianza. Tenemos grandes profesionales, mi papá fue cirujano durante 45 años en el (hospital) San Borja Arriarán, en algún momento me hice una cirugía ahí y la verdad es que tengo la mejor impresión de los establecimientos públicos de salud”, aseveró.

“Me gusta más pensar que, como estamos en un sistema de salud integrado, una persona Fonasa A que requiera un ventilador de alta complejidad se va a poder atender en una clínica de ser necesario”, complementó.

Precisamente sobre el ministro de Salud es que dijo tener depositada toda su confianza: “más importante que dónde es con quién. Si me enfermara, me gustaría atenderme donde estuviera el doctor Mañalich, porque ya me salvó la vida una vez”, comentó.

Al finalizar, agregó que le gustaría estar en la primera línea de salud cuando el peak del virus se haga presente: “sin que se malinterprete, si me tuviera que enfermar ojalá fuera pronto para tener inmunidad y de ser necesario poder atender en la etapa más dura. Es cierto que no soy intensivista y me tendría que capacitar, pero hay un montón de cosas que puedo hacer: desde orientar, contestar el teléfono, separar una enfermedad que no tenga sintomatología de coronavirus, hacer triage, incluso organizar la logística”, sostuvo.