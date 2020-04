Evacuaron hogar de ancianos en La Florida tras brote de coronavirus: hay 13 casos positivos

Durante la noche de este lunes se realizó un operativo en la comuna de La Florida para trasladar a 30 adultos mayores desde un hogar de larga estadía, ya que al interior del recinto se conocieron 13 casos positivos de Covid-19.

Se trata del servicio privado “Casa de Reposo La Florida”, ubicado en la calle Argentina. En concreto, y según información entregada por el municipio, tres funcionarios y nueve adultos mayores mayores de 80 años fueron contagiados de la enfermedad.

Tres de los ancianos afectados fueron trasladados al Hospital de La Florida, mientras que los demás continuarán su recuperación al interior del mismo recinto.

Desde el municipio afirman que hace dos semanas se comenzó a implementar un protocolo de trabajo conjunto de residencias para los adultos mayores, ya sean éstas públicas o privadas, por lo que fue posible actuar pese a que los contagios se multiplicaron en cosa de días.

Según comentó el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, a fines de la semana pasada y gracias a algunos vecinos, se dio aviso de que había contagios en la mencionada residencia. Luego, se constató el contagio de dos sujetos por parte de personal municipal y se realizó una fiscalización telefónica de la Seremi de Salud, situación que criticó el edil con dureza.

“Nosotros hemos tenido más de alguna diferencia con la autoridad sanitaria, pero nunca ha sido de mala fe. Es porque tratamos permanentemente de explicarles que es muy distinto dar instrucción desde la superioridad jerárquica a la realidad que nos obliga todos los días a tomar decisiones como la que ocurrió hoy”, señaló Carter.

Agregó que “no puede ser que el o la seremi fiscalice por teléfono. No saco nada con pasar una multa al dueño de este hogar si mientras tanto los mismos abuelos quedan totalmente abandonados a su suerte, sin garantía de ser alimentados y especialmente con la posibilidad de seguirse contagiando como quedó en evidencia”.

El alcalde concluyó que “mientras no entendamos que estos abuelos enfermos son abuelos de todos los chilenos, no vamos a ser capaces de superar la crisis. En Chile no pueden haber abuelos públicos y abuelos privados“.

Respecto a los adultos mayores restantes que no se han visto contagiados, fueron trasladados al Santuario de Schoenstatt, donde se les entregará alimentación, abrigo y asistencia sanitaria. En tanto, personal de Bomberos ayudó con la labor de sanitización en la residencia afectada.