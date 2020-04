Gobierno comenzará a pagar el bono Covid-19 este 17 de abril

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, informó que el bono Covid-19 comenzará a pagarse desde el próximo 17 de abril.

Las personas que deseen saber si les corresponde esta ayuda del Estado para enfrentar la contingencia económica generada por la emergencia sanitaria deberán ingresar al sitio www.bonocovid.cl.

El pago se hará mediante la Cuenta Rut del BancoEstado, cuentas vistas de los titulares, o mediante retiros presenciales en sucursales de BancoEstado.

Las personas que podrán acceder a los 50 mil pesos (más un monto similar por cada carga familiar) son los actuales beneficiarios del Subsidio Familiar (SUF) que forman parte del Registro Social de Hogares, que pertenezcan al 60% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con su calificación socioeconómica y no están en condiciones de proveer por sí solas o en grupo familiar la mantención y crianza de los menores de 18 años.

Las familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyOO) y aproximadamente 670 mil hogares pertenecientes al 60% más vulnerable que no tengan ingresos formales por trabajo ni por pensión, que no tienen cargas y que no son beneficiarios del SUF, de SSyOO, ni de la Asignación Familiar.