Intendente de la Región de Valparaíso anunció querellas contra quienes viajaron en helicóptero al litoral central

Siguen las repercusiones por las personas que abandonaron la Región Metropolitana en medio del fin de semana santo en helicóptero, vulnerando todas las medidas de seguridad y sanidad impuestas por las autoridades, al punto que hoy se anunciaron medidas severas contra los responsables.

En ello, el intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, fue enfático en señalar que: “no son muchos casos pero son vergonzosos, sin ningún respeto, creen que por tener la posibilidad de acceder a helicópteros son inmunes a este tipo de medidas, esto no es tolerable nunca”.

“Cuando estas investigaciones den fruto y tengamos individualizadas a las personas se tomarán las medidas correspondientes por violar la cuarentena”, agregó la autoridad.

Pero lejos de tranquilizar la situación, Martínez anunció que: “entendemos que estos helicópteros viajaron desde Vitacura hasta Zapallar, y vamos a dar con las personas que bajaron de esos helicópteros. Nos vamos a querellar contra ellos, les aconsejo que se entreguen a la policía antes de que ellos den con ustedes”, dijo

“No queremos que venga gente de otras regiones a consumir nuestros productos de negocios, a traer eventuales contagios y por sobre todo, en caso de que se produzcan consecuencias mayores, a copar nuestra capacidad hospitalaria”, lanzó de manera enfática Martínez.

Y cerró tajante: “somos enfáticos, no son bien recibidos visitantes de otras regiones, y no solo eso, si no que no los queremos, por eso hemos realizado todos los controles sanitarios que se han tomado”, sostuvo.

