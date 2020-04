Van Rysselberghe por hijo que rompió cuarentena: “El pobre, la verdad, es que nunca fue su intención”

En diálogo con Hola Chile de La Red, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, habló acerca del caso que involucró a su hijo, Tomás Pavez van Rysselberghe, quien fuera sorprendido el pasado martes rompiendo la cuarentena total en Las Condes.

Frente a esto, relató en el matinal que “lo que yo sé, porque hablé por teléfono con él, se casó hace poco y vive en Las Condes y ha estado en cuarentena como todo el mundo”.

Acerca de su comportamiento, Van Rysselberghe aseveró que debió salir a buscar una cosa, porque se habían cambiado de departamento.

Sin embargo, como no había un salvoconducto para su caso en particular, tomó otro, pero “cometió un error porque no hay salvoconducto para ir a buscar cosas a tu casa”.

La senadora aclaró que su hijo no fue detenido por Carabineros, puesto que “lo mandaron para la casa”.

Finalmente, Rysselberghe señaló que “el pobre, la verdad, es que nunca fue su intención, pensó ‘si puedo ir al supermercado pidiendo permiso, puedo ir a buscar unas cosas pidiendo permiso’“.