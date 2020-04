Opiniones encontradas frente a la rebaja de aranceles en las colegiaturas por la crisis

Una de las consecuencias más notorias de este estado de excepción, producto de la crisis del coronavirus, es la suspensión de clases y su reemplazo por educación a distancia. Una situación que mantiene alerta a sus involucrados, “no solo por lo que va a ocurrir por el año escolar, sino por algunas solicitudes por parte de apoderados para definir qué hacer con el pago de los aranceles”, según comentó en Ciudadano ADN el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Hernán Herrera.

“Para esta emergencia nadie estaba preparado, tampoco el sistema escolar”, evaluó el dirigente, valorando el “esfuerzo por adaptar la situación del aula” de los establecimientos educacionales, aunque reconociendo “una precariedad desde el punto de vista del aprendizaje, porque no hay nada más importante en la educación en contacto directo con el profesor”, lo que justifica ajustes como las clases en línea y el adelanto de las vacaciones de invierno. “Claro que no vamos a volver la última semana de abril, probablemente va a ser en junio”, sostuvo.

Herrera recordó que solo el 8% de los colegios en Chile es particular pagado, el resto es subvencionado, y de ese grupo el 92% es gratuito, por lo que la preocupación de los padres por los aranceles “no está radicada en los subvencionados sino en los particulares pagados”. Asimismo, también calculó que entre los gastos de un colegio, entre el 70 y el 80% corresponde a remuneraciones de profesores, mientras los gastos generales representan “no más del 5%”. Por esto, “uno podría pensar que se dispone de un 5% para rebajar” en las mensualidades.

También recordó que “los contratos son anuales, no son prestaciones mensuales”, por lo que “el compromiso con los padres es de carácter anual, sin perjuicio del acuerdo de espaciar los pagos”.

Si bien la opinión del dirigente es que “no compartimos que se le rebaje a todos un porcentaje, habría que concentrarse en las familias que pierdan su fuente laboral”, se mostró a favor de becas, aportes del sostenedor y del centro de padres para amortizar esta falta de recursos. Y mientras hay colegios que ya decidieron hacer rebajas para todos sus apoderados, “seguramente esa rebaja dice relación con las utilidades que pueden tener. Las espaldas de cada colegio y de cada familia son distintas”. Por eso, recomendó que si una familia está en problemas para pagar, “lo que tienen que hacer es acercarse al colegio y explicar su situación. A mi juicio no corresponde que un apoderado se acerque al colegio y diga ‘yo quiero que me rebajen porque no se esta cumpliendo lo que dice el contrato'”.

Arancel justo

Por su parte, la abogada Bárbara Salinas está coordinando una iniciativa para que todos los colegios cobren un arancel proporcional al ahorro de gastos fijos que están teniendo. En su opinión, los establecimientos están “traspasando de manera integra el costo de la pandemia a sus apoderados”, y no cree en las cifras entregadas por Herrera: “Hay un colegio particular cuyo arancel es de $500.000 y está rebajando su mensualidad en $100.000 por el ahorro en sus costos de infraestructura. Eso representa un 20% no un 5”.

Salinas enfatizó que “estamos en una crisis, en una pandemia mundial, y tiene que haber una conciencia solidaria y no solo del Estado”, preguntándose “por qué razón los colegios son tan renuentes a seguir con esta tendencia no solo nacional sino mundial”, y recordando que en las clases online de algunos colegios”“ni siquiera hay un profesor en el aula virtual, sencillamente les están enviando guías, no hay feedback, y les están pidiendo a los apoderados que recreen las condiciones escolares con todas las dificultades que eso tiene”.

Haciendo un paralelo con la ley de teletrabajo que acaba de ser promulgada, y que obliga al empleador a entregar al trabajador los implementos necesarios, Salinas recordó que “eso no se está cumpliendo en los colegios hoy en día”, cuando muchos alumnos no cuentan con una conexión a internet en condiciones.

Mientras algunos colegios están ofreciendo una rebaja del 10% del total de su arancel, con la opción de que algunos apoderados renuncien al beneficio creando un fondo solidario, Salinas insistió en que “estamos hablando de colegios particulares privados que tienen un fin de lucro evidente, pero ¿qué pasa con todos los costos de infraestructura que los colegios se están ahorrando? Podríamos decir jurídicamente que existe un enriquecimiento sin causa de los colegios. Si no están haciendo ninguna concesión, están ganando más dinero que antes que llegara el coronavirus a nuestro país”.

La abogada también discrepó con Herrera, asegurando que “me parece increíble que diga que se trate de un contrato anual y no mes a mes”. Para ella, “no estamos hablando de un tema contractual, estamos hablando de un país en crisis sanitaria, social y económica. A niños y adolescentes no se les puede dejar sin educación porque los padres no van a poder pagar”.

Por eso, plantea que los apoderados en problemas puedan recurrir a la Corte de Apelaciones vía recurso de protección y soliciten la suspensión del cobro de los aranceles mientras dure la pandemia, o una rebaja según la reducción efectiva del servicio prestado, tomando en cuenta que “muchos firman pagarés, y si dejan de pagar, se va a hacer efectivo ese pagaré”. Para Salinas, hay colegios que “no han tenido la conciencia social suficiente” y insistió en que “la gente piensa que por estar en particulares pagados son gente que está en un rango de ingresos altos pero no necesariamente es así”.