Usuarios reportaron problemas de conexión a Internet con VTR

Durante este viernes, varios usuarios han reportado problemas de conexión con el servicio de Internet en la compañía VTR.

Los problemas se han dado desde la mañana de la jornada, sin respuesta de momento por parte de la empresa de telecomunicaciones.

Cabe mencionar que desde hace semanas el servicio ha estado con problemas en la calidad de su conexión, principalmente por el alto consumo desde los hogares producto del coronavirus Covid-19.

@VTRsoporte señores Vtr su whats es un chiste, su fono de asistencia técnica no responde o derivan a whats, hasta ahora he hablado con 10 personas ahi, explicando lo mismo y aun sigo sin solucion ( sin internet y sin fono fijo) , pago plan plus asist. técnica para nada

— Monica Jorquera Cox (@Moniartista) April 3, 2020