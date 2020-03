Estudio afirma que Chile sólo tiene mil camas con ventiladores en el sistema público para crisis por coronavirus

Un estudio elaborado en el diplomado de Inteligencia Territorial de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile estableció que el país cuenta sólo con mil camas equipadas con ventiladores para recibir a enfermos con coronavirus Covid-19.

“Eso es lo que declara el sistema público. El privado debería estar por debajo de eso. Seiscientos, quizás“, dijo en ADN Hoy Felipe Ulloa, uno de los autores, geógrafo y experto en cadenas logísticas de la Universidad de California.

El especialista explicó que las camas UPC (Unidad de Pacientes Críticos) en Chile son 2.700, pero sólo las UCI cuentan con ventilador.

Además, detalló, ese tipo de camas “va acompañada de un equipo médico y la pregunta es, si vamos a requerir más camas con ventiladores, ¿tenemos la capacidad de instalar más médicos, más enfermeras?” “Eso hoy no lo tenemos previsto”, dijo.

“No podemos duplicar (ese número de camas) solamente poniendo ventiladores sin los equipos médicos necesarios para el cuidado de esos pacientes”, agregó.

Ulloa también afirmó que hay otra cifra que aún no se aclara: “Lo que no sabemos, y es lo que el Ministerio no ha dicho, es cuántas de esas camas están siendo ocupadas por pacientes no coronavirus”.

De acuerdo con las estimaciones del estudio, 5% de los enfermos con coronavirus requerirán una cama con ventilador. “Es número compartido en la academia, relativo a los datos observados en los otros países del mundo”, dijo Ulloa.