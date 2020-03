Mañalich y petición de alcaldes de cuarentena obligatoria nacional: “Es una insensatez completa”

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la solicitud de 56 alcaldes sobre decretar cuarentena obligatoria nacional por el coronavirus Covid-19.

En conversación con 24 Horas, sostuvo que “cuando los alcaldes piden cuarentena total debemos entender que lo están pidiendo es toque de queda de 24 horas de duración cada día, con vigilancia policial y militar en las calles, con presidio y retención de las personas que no lo respeten, que se va a prolongar en el tiempo, de acuerdo a la realidad epidemiológica que tenemos, a lo menos por tres meses“.

“Lo que se está diciendo es absurdo, es una medida desproporcionada. La cuarentena tiene como sentido fundamental aislar a quienes están enfermos para que no contagien a los que no lo están”, agregó.

Asegurando que “yo he hablado con muchas personas que claman por esta cuarentena total y no tienen la menor idea de lo que están pidiendo. No saben”.

“Lo que están pidiendo los alcaldes, algunos con afanes populistas, otros con afanes electorales, sin ninguna duda, es una insensatez completa“, aseveró.

Además, la autoridad afirmó que “acabo de recibir una nota del secretario general de la OMS que dice: ‘no recomendamos por ninguna medida, medidas de cuarentenas general, sino que aislamiento y testeos de los casos’. Lo tengo aquí en mi celular”.

“Yo entiendo que hay un afán de figurar, de aparecer, de proponer cosas, pero seamos sensatos“, expresó.

Concluyendo que “el daño que se produce es mucho mayor al beneficio que se busca (…). Es una cosa de consecuencias tremendas. En España acaba de fracasar. No solo porque sea impracticable, sino porque es completamente insensato e innecesario”.