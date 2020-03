Reportaje #ADNdeMujer: La historia la hacemos nosotras

Por Camila Jara y Paula Palma

Postproducción Carlos “Pol” González

“Estos ojos son míos, este cuerpo es mío, esta vida es mía“… así empieza una de las canciones de Rebeca Lane guatemalteca, socióloga y cantante de rap feminista. A través de sus letras da a conocer demandas de las mujeres del mundo, en especial de Latinoamérica. Violencia, maltrato, sororidad y liberación del cuerpo femenino son sus principales consignas para generar conciencia sobre el machismo.

El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eliminar la superioridad del hombre sobre la de la mujer es su principal objetivo.

Nos referimos a aquella superioridad masculina que por siglos ha marcado el destino de mujeres, quienes a través de su esfuerzo han visto perjudicado su desempeño en distintos ámbitos de la vida.

La historiadora feminista y académica de la escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, Hillary Hiner se refirió a los inicios del movimiento en el siglo 19 y la continuidad del mismo en Chile.

“El Día de la Mujer Trabajadora surge por las demandas de mujeres obreras en diferentes contexto, es común escuchar el caso de Estados Unidos a finales del siglo 19, donde unas obreras quedaron atrapadas durante un incendio y muchos murieron. Fue un buen impulso para comenzar con leyes que tienen que ver con proteger a las mujeres en espacios obreros. En Chile por ejemplo, uno de los grupos que hizo público el movimiento fue el MEMCH, Movimiento Pro-Emancipación de las Mujer Chilena, luchó por el sufragio, entre otras cosas”, dijo.

Tipos de violencia

Existen distintos tipos de violencia, física: Se traduce en cualquier acción que provoca daño y afecte a la integridad de la persona. Sexual: cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación dentro o fuera del matrimonio o cualquier relación. Económica: que corresponde a cualquier acción que busca la pérdida de recursos económicos o patrimoniales mediante la limitación.

En tanto, la violencia psicológica consiste en degradar a la persona, no necesariamente tiene que alcanzar el hostigamiento y la humillación, sino que se puede manifestar como acoso, restricción, manipulación o aislamiento produciendo daños emocionales y perjudicando el desarrollo personal, el que incluso ha llevado a mujeres al suicidio.

La socióloga María Emilia Tijoux, aseguró que el feminismo ha ayudado a que las mujeres tomen conciencia del rol que tienen en la sociedad, por lo que pueden lograr identificar acciones violentas para denunciar. No obstante enfatizó en que existe una deuda con las mujeres inmigrantes en Chile.

“Están sintiendo el feminismo como es parte de ellas, he podido ver en todas las discusiones territoriales sobre la nueva Constitución, como este es un eje central de las conversaciones, donde la mujer tiene un rol fundamental. Esto se conversa, se habla, pasa y escuchan las hijas. Tampoco lo quiero decir de una manera idealizada porque eso no implica que hayamos detenido el femicidio, por ejemplo, no implica que hayamos parado con el acoso, el maltrato, las humillaciones, como ocurre con mujeres mapuches o inmigrantes, que tienen una vida de puro sufrimiento, pura humillación”.

Femicidios en Chile y el mundo

El femicidio es un asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer que se desencadena luego de distintos hechos de violencia extrema y deshumanizantes.

Lamentablemente, va en aumento en el mundo. Según el último estudio del observatorio de Igualdad de Género de América y el Caribe, al menos 3.529 mujeres fueron asesinadas por razones de género.

Uno de los países que más registros tiene es México, donde diariamente cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas y asesinadas. Los número hablan: en tan solo el primer mes de 2020 ya han ocurrido 73 femicidios, de acuerdo a las cifras de seguridad pública de dicho país.

En Chile el año pasado hubo 45, y en lo que va de este año 2020, según el Ministerio de la Mujer y Equidad de género van 5, seis según la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, quienes llevan una contabilización distinta a la del Gobierno.

La vocera de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Silvana del Valle, expresó que “considerando que los femicidios son una muestra del poder y del valor que autoasignan los varones que cometen el crimen, nosotras consideramos varias otras situaciones homicidas o de asesinatos que el Gobierno, hasta la fecha, no había considerado como tal. Cuando se dicta la Ley de Femicidio el año 2010, lo único que se hizo fue rectificar el código penal en la parte que sanciona los parricidios y entonces transforma solamente el nombre del parricidio intimo e incluye a los convivientes y exconvivientes como parte del delito”.

“Un violador en tu camino”

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, tiene un significado aún más potente que los años anteriores, en medio de la crisis social el movimiento feminista ha tenido un rol fundamental que ha quedado demostrado en las calles de todo el país a través de multitudinarias manifestaciones, que incluso se replicaron en todo el mundo…

Fueron “LasTesis“, un grupo de cuatro mujeres pertenecientes a un colectivo quienes con sus overoles rojos lograron sacudir a Chile y el mundo con su performance “Un violador en tu camino“, con el objetivo de manifestarse en contra las violaciones a los derechos de las mujeres en el contexto de las protestas que se realizan en el país.

Miles de mujeres realizaron la coreografía de la canción, entre ellas se organizaron “LasTesis Senior“, mujeres mayores de 40 años que se reunieron afuera del Estadio Nacional , para demostrar a todos que aquella generación también son parte del cambio social que vive Chile. Así lo relató Marcela Bentacourt, vocera de LasTesis Senior.

“La performance que hicieron LasTesis, que generosamente pusieron a disposición de todas las mujeres que quieren ser parte de la denuncia, hizo que muchas mujeres se sintieran representadas en el abuso que habían sufrido, en la imposibilidad de poder denunciar ese abuso, y además en el dolor y rabia profunda que significa ser juzgada como culpable de ese abuso. Es por eso que ese sentir que aparece en la performance hace que otras mujeres puedan unirse, sentirse representadas y atreverse a salir a la calle”.

Ley Gabriela

Durante estos días el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley Gabriela, normativa que amplía el marco legal del femicidio para que se considere como autor de este delito a quien, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer, y no sólo cuando es su cónyuge o conviviente.

La ceremonia no estuvo exenta de polémica debido a una frase del Presidente sobre el abuso sexual, la que de inmediato generó repudio por parte de la opinión pública y que incluso tuvo que salir a aclarar, asegurando que su intención era decir que las mujeres se atrevan a denunciar.

Lo claro está que las mujeres seguirán firme con sus demandas, las que esperan que se solucionen para tener una vida digna, con la capacidad de elegir en cuanto al aborto más allá de las tres causales y leyes que las protejan del machismo tanto en relaciones de pareja, vida social y laboral.