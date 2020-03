Sacerdote exorcista: No hay duda de que hay presencia del demonio en el estallido social

En diálogo con The Clinic, el sacerdote exorcista, Luis Escobar, aseveró que hay presencias malignas en el ambiente en torno al estallido social.

“No hay duda de que hay presencia del demonio en todo esto. La irracionalidad del mal que se ha tomado la gente. El otro día mataron a un joven acá en San Vicente de Tagua Tagua y le dieron 256 apuñaladas. Ahí no hay posesión, pero la irracionalidad de la violencia es preocupante”, expresó.

Escobar reconoció además que hay “ambición de lado y lado. El capitalismo que busca ganar dinero sin importar la cantidad de cadáveres que amontone para amasar su fortuna, eso es una manifestación del diablo. La izquierda, que predica pero no practica. En ese sentido, el exorcismo que necesitamos como sociedad es empezar a vernos todos como hermanos”.

El sacerdote también mostró sus reparos con respecto al actual feminismo, expresando que es una “acción violenta”.

“Hoy es una lucha de género donde los hombres somos los malos, los culpables del sufrimiento de la mujer, los responsables de que ellas no hayan podido desarrollarse, culpables de que queden embarazadas, de todo. Eso no es así. Ese feminismo ideológico, ciego, lleno de odio no es feminismo. Ahora, ese feminismo que busca el respeto por la mujer, la participación, sus derechos está bien. Pero en términos de igualdad, somos distintos. El hombre está hecho para afuera y la mujer hacia adentro. La mujer está para contener y el hombre para expulsar. Somos psicológicamente distintos. No podemos ser iguales. Es como que un sacerdote quiera ser monja, no puede”, sostuvo.