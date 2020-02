Gustavo Hasbún y acusaciones de coimas: “Tengo la convicción de que vamos a ser sobreseídos”

La semana pasada, el empresario Bruno Fulgeri denunció al exparlamentario Gustavo Hasbún por presunto cohecho y tráfico de influencias, con el fin de agilizar trámites en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) relacionados con trabajos en La Araucanía.

En una entrevista emitida este lunes en el programa Mentiras Verdaderas (La Red), Hasbún remarcó que es “víctima de un montaje” y que hay complicidad de los medios informativos, lo que calificó como una “carnicería comunicacional”.

“Sin siquiera ver quién es la fuente, de dónde proviene la información, quién es la persona que hace la denuncia, sino que llega y la tira al voleo, me parece una irresponsabilidad tremenda“, señaló el exdiputado.

Agregó que “tomé la decisión de esperar el proceso judicial y, una vez que sea sobreseído, porque estoy convencido de que así será, se darán cuenta que esto terminó siendo una farsa y un montaje preparado por una persona que quiere sacar provecho económico”. En esa línea, Hasbún aseguró que el propósito de Fulgeri es que “le devolvieran la plata de la boleta de garantía del contrato que el MOP le había quitado”.

Sobre el empresario, el exparlamentario UDI enfatizó que “se han ido descubriendo una serie de antecedentes en que esta persona tiene querellas, más de 60, y no sólo tiene por apropiación indebida, fraude o falsificación de instrumento público, sino además más antecedentes que están siendo investigados por el Ministerio Público, demostrando que la persona no es santa y es responsable de sus propios actos”.

Respecto de la acusación propiamente tal, Hasbún subrayó que “a mí nunca me financió absolutamente nada. Puedo abrir mis cuentas corrientes y se lo hemos ofrecido al fiscal sin necesidad de tener una orden. No tenemos nada que esconder, al contrario, como no tenemos nada que esconder, nos hemos abierto a la disposición de que investiguen”.

Explicó también que su relación con Fulgeri se debió a un contacto que se realizó “mucho antes” de la campaña parlamentaria en la que Hasbún postulaba como senador por La Araucanía: “Él sabe perfectamente que el presidente de la comunidad le pide si es que era factible emparejar un camino de tierra y que lo único que necesitaba era que pasara la máquina, porque era en pleno invierno y (la comunidad) lo estaba pasando mal. Eso fue un tema social”.

Consultado por eventuales irregularidades en el MOP, Hasbún respondió que “siempre se ha sabido que en la administración pública suceden estas cosas. Esto no es una cuestión de ayer, por esta denuncia. Es algo que siempre ha existido, siempre ha habido rumores. Me tocó como parlamentario ser implacable en denunciar actos de corrupción. Nunca di el brazo a torcer y eso es lo que más duele”.

Finalmente, el exdiputado reiteró que “vamos a ser sobreseídos” y que “algunos medios de comunicación son cómplices de esta carnicería que destruyó gran parte de mi imagen y no solo mía, sino de mi familia. Y es algo que en algún minuto tendré que abordar“.