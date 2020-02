Ossandón por movilizaciones: “Hay gente que todavía está convencida que esto es un complot internacional”

El senador de RN, Manuel José Ossandón, habló en ADN Hoy sobre la crisis de Chile Vamos, comentando que “la falta de sentido común que he escuchado estos días, a mí no me cabe en la cabeza”.

Al respecto, dijo no entender “que estas críticas no hayan aplicado ningún sentido común. El mismo expresidente de Renovación Nacional nos decía ‘hay que crecer, hacer alianzas con la Concertación para lograr cosas para Chile'”, más aun cuando “estamos frente a un tema que es fundamental para los próximos 50 años”.

Agregó además que “una de las cosas que vamos a tener que lograr con la nueva constitución, es que no sea ni de izquierda ni de derecha, que sea una Constitución que nos represente a todos los chilenos, y lo mínimo que podemos hacer es tener diálogo con gente razonable para ponernos de acuerdo y conversar”.

El senador le dio énfasis a ello para el proceso: “Si las personas que estamos en esto no conversamos con la exNueva Mayoría o con la exConcertación, estamos cometiendo una falta grave a nuestros deberes”.

Ante la pregunta de si es mejor arreglar los problemas al interior del oficialismo antes de entablar el diálogo con la oposición, comentó que “da lo mismo, se puede mascar chicle y caminar a la vez, las dos cosas se pueden conversar”.

Con respecto al proceso constituyente, dijo que “parte importante de nuestro sector está adhiriendo una campaña del miedo en redes sociales: ‘si tú no rechazas vamos a ser como Venezuela, como Cuba’, y empiezan a hablar las brutalidades más grandes. Para mí es absolutamente falso”.

“Hay gente que todavía está convencida que esto es un complot internacional y que poco menos que Maduro se pasea por el Metro de Santiago”, sostuvo, agregando por los dichos del ex ministro Valente, que él está “absolutamente perdido en el espacio. Entonces ¿El millón 200 mil personas que salieron en la alameda estaban curados? Eso es que vive en otro mundo”.

El político también hizo una autocrítica del oficialismo, comentando que el responsable de controlar los “brotes de violencia”, corresponde a “nuestro gobierno y no a los del frente, y si nuestro gobierno no es capaz de mantener el orden público, por supuesto que el proceso se ve enrarecido”.

Sobre el plebiscito, comentó que “el apruebo va a ganar, y va a ganar por harto. La gente del rechazo va a tener que trabajar por una elección verdadera y esta es en octubre y en 2022 en las parlamentarias, esas son las elecciones firmes y válidas”.

Al ser consultado por la polémica reciente de presuntas coimas en el MOP, que involucraría al ministro de Economía, Lucas Palacios, sostuvo que “todos estos tipos de denuncias deben ser investigados en profundidad, y ahí se verá cuáles son los responsables”.

Aunque de todas maneras abogó por Palacios, afirmando que “jamás, pero jamás lo he visto en nada irregular, todo lo contrario, es una persona muy correcta”.

“El audio habla por si solo, habla de una acción irregular y grave cometida por el ex diputado, pero otra cosa es involucrar a un ministro o un subsecretario, porque lo nombra”, agregando que “claramente aquí es una gestión que está planteando Hasbún, no es algo que haya hecho él”.

Finalizó el tema puntualizando la importancia de que “la opinión pública no condene a nadie antes de la investigación, porque las noticias salen y dejan a una persona como corrupta y puede ser que no tenga nada que ver”.