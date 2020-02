Ministro Palacios descartó vínculo con exdiputado Hasbún tras filtración de audio

Durante el fin de semana, Radio Biobío dio a conocer un audio en el que el exdiputado, Gustavo Hasbún, mencionaba al ministro de Economía, Lucas Palacios, en una conversación con el empresario de La Araucanía, Bruno Fulgeri, en donde se le prometía una gestión ante el Ministerio de Obras Públicas a cambio de dinero.

El caso generó una investigación por parte de la Fiscalía, a raíz de que se presume un presunto delito de cohecho y tráfico de influencia, ante lo cual, el secretario de Estado salió a defenderse, en vista de su vinculación a cuando era subsecretario del MOP.

En diálogo con T13 Radio, Palacios dijo que “conozco bastante poco a Hasbún. No tuve una buena relación con él“, añadiendo que “estoy molesto con esta situación, porque incluso esas palabras que podría estar involucrado ya me dan rabia porque no corresponden, por eso ayer (domingo) envié un comunicado apenas supe de esta noticia desmintiendo categóricamente cualquier participación mía en esta o cualquier otra irregularidad que se haya cometido en el MOP“.

Por su parte, el otrora parlamentario Hasbún reconoció que mandó un audio cuando abrió una consultora para asesorar a empresas privadas.

“En ese momento iba manejando y le dije que me mandara un audio y yo le respondí que podía perfectamente hacer las gestiones, pero que eso costaba plata. Esto en relación a contratar abogados que presentaran los recursos. Después de eso, nunca más supe de este sujeto hasta el día de hoy”, señaló.