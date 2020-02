“Me siguió gritando y mi hija se puso a llorar”: ministra Rubilar reveló que fue funada en supermercado

La vocera de Gobierno, Karla Rubilar, reveló una situación que vivió con su hija de 9 años en un supermercado durante el estallido social.

La ministra Secretaria General de Gobierno contó que hace cerca de un mes una mujer joven se acercó a ella a encararla e insultarla.

“Me gritó muchos improperios, me trató muy mal, y yo estaba con la niña, así que la capacidad de responder es muy poca, limitada, casi nula, y la verdad es que yo no dije nada. Me siguió gritando y mi hija se puso a llorar”, contó la autoridad en Bienvenidos de Canal 13.

Su pareja, el periodista Christian Pino la ayudo, tratando de calmar la situación, pero la menor entre lágrimas le preguntó: ”’mamá, ¿por qué te gritan esas cosas?’”.

A lo que Rubilar respondió: “mira hijita, hay personas que están un poquito llenas de odio, pero nosotros tenemos que entregar amor”.

“Fue lo único que se me ocurrió decir, como mamá, en una suerte de protección”, sostuvo la ministra, concluyendo que “ahí uno se siente un poquito culpable, no lo puedo negar”.

Revisa aquí el momento: