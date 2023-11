El crudo episodio de violencia entre la joven Camila Sepúlveda y Jordhy Thompson vivió este miércoles un nuevo capítulo. La Corte de Apelaciones de Santiago revirtió la prisión preventiva de 45 días que tenía el futbolista en el marco de la investigación por ser acusado de femicidio frustrado en contra de su expareja.

Tras la decisión, y a las horas del hecho, la joven sacó la voz una vez más, pero esta vez mediante sus redes sociales, donde esgrimió varias aclaraciones.

“Frente a los hechos y acusaciones realizadas en el último tiempo, quiero dejar en claro ciertos puntos falsamente creados, distorsionados y divulgados en contra mía y de mi imagen personal”, partió indicando.

Camila Sepúlveda agregó que “primero, respecto a los videos sexuales difundidos, quiero decir por última vez que NO soy yo. Lo he aclarado en varias ocasiones y ya está en curso una investigación para clarificar legalmente la veracidad de la identidad del material difundido”.

“En segundo lugar, he visto que han rondado varios audios e imágenes cortadas y editadas para manipular la verdadera información tras situaciones de violencia. Aun así, es material que ya ha sido llevado a la justicia, pues es fácil opinar desde un mensaje de voz incompleto y recortado para ser usado en mi contra”, complementó la joven.

Insistió en que “por último, han salido noticias enunciando que “se han encontrado incongruencias” con mi declaración. Frente a esto, debo mencionar que es falso y que nuevamente es información que por problemas de comprensión fue sacada de contexto”, dijo.

Cerró aseverando que “dicho esto, solo me queda agradecer a todas aquellas personas que me han brindado su constante apoyo, y mencionar que las redes sociales no solo son plataformas de comunicación, sino que también pueden ser un medio para incitar el odio, el hostigamiento y la malformación”, finalizó.

Camila Sepúlveda respecto a la situación con Jordhy Thompson