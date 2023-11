Aparece un nuevo antecedente del caso de Jordhy Thompson, futbolista de Colo Colo que está en prisión preventiva imputado por la Fiscalía del delito de femicidio frustrado contra su ex pareja Camila Sepúlveda.

ADN.cl accedió a los videos de las cámaras de seguridad del edificio donde se registraron los hechos de violencia que se le imputan al deportista. Ahí, se aprecian las llegadas -con hora- de Thompson y Sepúlveda al departamento el pasado domingo 5 de noviembre.

En concreto, el jugador de Colo Colo se ve que llega al inmueble a las 22.11 horas, caminando y mirando su teléfono en todo momento.

Su ex pareja, en tanto, se ve que llega al edificio a las 23.08 horas, es decir, el futbolista ya estaba en el departamento. Según la declaración de la víctima en la querella -a la que accedió ADN.cl-, la agresión comenzó así: “el día 6 de noviembre del presente año, aproximadamente a las 00:00 horas llegué a mi domicilio (…) En instantes que me encontraba en mi pieza, llega mi conviviente y querellado don Jordhy Eduardo Thompson Dávila, en evidente estado de ebriedad, molesto, comienza a increparme, preguntándome si me ‘había acostado con otras hueones’, mientras se me acercaba. Al solicitarle de que no se acercara más, el querellado me empuja, cayendo en la cama, mientras me gritaba ‘por qué te gusta que me ponga así, agresivo'”.

Las imágenes se conocen a sólo horas de la revisión de las medidas cautelares de Thompson, lo que será visto este miércoles por la Corte de Apelaciones de Santiago tras la solicitud de su defensa, medida que busca cambiar la prisión preventiva por una medida de menor intensidad.

El pasado 6 de noviembre, cuando fue formalizado por los delitos de femicidio frustrado y desacato, el tribunal accedió a la petición de la Fiscalía y decretó que el deportista quede privado de libertad durante los 45 días que se determinó como plazo de investigación.

En dicha audiencia, la fiscal Patricia Villablanca detalló los hechos denunciados. “El día 6 de noviembre de 2023, aproximadamente a las 0.05 horas en el domicilio (se omite dirección), el imputado Jordhy Eduardo Thompson Dávila, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, comienza, por el motivo de celos, una discusión con su conviviente, la víctima, Camila Sepúlveda, a raíz de la cual la insulta para, en un momento dado, abalanzarse sobre ella para tirarle el pelo y gritarle ‘te odio’, tomándole la cara y propinándole golpes de puño en el brazo izquierdo. La víctima, con gritos, comienza a pedir ayuda”.

Y la persecutora agregó: “La toma del cuello y comienza a asfixiarla, mientras le grita, ‘te odio, te odio, m… c…”.

Por los delitos que se le imputan, Jordhy Thompson arriesga una pena de a lo menos 10 años, según explicó el abogado Ramón Sepúlveda a ADN, quien apuntó a las sanciones que existen para el delito de femicidio frustrado.

“Puede tener una pena que va de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, es decir, una pena que parte en 15 años, o a lo menos 10 años y un día, de ahí hacia arriba”, explicó Sepúlveda.

Y agregó: “Respecto al delito de lesiones graves, si es que no generó daño mayor en la víctima, sino que solo la incapacidad, podría llegar a una pena de 5 años de cárcel, tranquilamente”.

*Si eres víctima de violencia de género o conoces a alguien que podría encontrarse en esa situación, puedes llamar al 1455, teléfono de orientación en casos de violencia contra la mujer, o al 149 de Carabineros.