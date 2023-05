Control biométrico y aumento de sanciones penales: diputados presentan proyecto de ley contra la violencia en los estadios

Este lunes, los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron la presentación de un proyecto de ley en torno a la violencia en los estadios del fútbol chileno, el cual denominaron “Salvemos el fútbol”.

Entre las principales novedades del texto, destaca la incorporación de la identificación biométrica para los asistentes a los recintos deportivos y el aumento de las sanciones penales para quienes infrinjan las normas, planteando que aquellos que ocasionen daños a personas o a la propiedad deberán cumplir una pena de presidio mayor en su grado mínimo, cuestión que implica entre 5 a 10 años de cárcel.

También el proyecto de ley “Salvemos el fútbol” plantea que la prohibición de acceso a los estadios sea perpetua, junto con la pérdida definitiva del derecho de ser socio o afiliado a organizaciones deportivas. Además, crea una figura para sancionar específicamente a quienes porten o manipulen fuegos artificiales, además de aumentar las sanciones en dinero para los organizadores de los partidos.

Los motivos para presentar “Salvemos el fútbol”

Daniel Manouchehri justificó la necesidad de un cambio legal. “Este proyecto de ley impone severas penas a quienes infrinjan la ley de violencia en los estadios y a la vez impone medidas de seguridad a los clubes deportivos. Queremos recuperar el fútbol para las familias, queremos erradicar a la delincuencia, queremos salvar el fútbol”, explicó quien también es integrante de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Vamos a poner tarjeta roja a los que vengan a destruir el fútbol en nuestro país. En materia legislativa tenemos que reforzar nuestra legislación vigente. Lo que acá nosotros queremos es que los que se dicen llamar hinchas, pero que no lo son, no generen daño y que no vuelvan a cometer lo que sucedió en los últimos partidos“, complementó en la presentación del texto Daniella Cicardini.