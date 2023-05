Sabas Chahuán y la ley de violencia en los estadios: “Se puede mejorar la legislación, pero primero hay que aplicarla bien”

El ex Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, conversó en ADN Te Escucha respecto al debate que se ha tomado los últimos días la actualidad luego de la serie de incidentes que postergaron el Clásico Universitario en Concepción.

Al respecto, el foco de su análisis estuvo en torno a la ley n.º 19.327, la que habla de los derechos y deberes en los espectáculos deportivos, también conocida como ley de violencia en los estadios. “Siempre se puede mejorar la legislación, pero primero hay que aplicarla bien. Hay delitos y sanciones accesorias bastante fuertes. Los clubes se asimilan a los proveedores y, con ello, una serie de obligaciones de las cuales no están cumpliendo. Podrían ser demandados solidariamente por el tema”, explicó el abogado, que remarcó que el texto si contempla medidas duras.

“La ley contempla que acá, si tú usurpas la identidad de otra persona, tienes agravante. También permite que se imponga como medida cautelar que el detenido tenga que presentarse en la comisaría más cercana a la hora del partido del equipo. La duda es por qué no se aplican (…) No sé si en los partidos de alta convocatoria hay un fiscal presente en el estadio. Esto es coordinación y capacitación. Si aplicamos lo que hay, no estaría mal”, remarcó Sabas Chahuán, quien planteó la duda respecto al personal que se debe destinar para este tipo de eventos.

“Hay que destinar la dotación adecuada de Carabineros para todo el estadio, como pasó en Colo Colo ante Boca. La duda es si los guardias están lo suficientemente preparados para este tipo de espectáculos. Están facultados para registrar bolsos y vestimentas”, remarcó el ex Fiscal Nacional, duro en torno a los problemas ocurridos en el Ester Roa Rebolledo el fin de semana pasado.

“Creo que los que dicen que el ataque con bengalas era concertado tienen razón. Ese tipo de lumpen tiene que estar fuera del estadio. Se exacerban los derechos y de los deberes no se oye padre“, concluyó en el debate que lideró Sandra Zeballos y en el cual también participó Danilo Díaz.