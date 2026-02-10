Detenido antes de despegar: así fue la captura de Sergio Antonio Lopes, piloto acusado de abuso sexual

Un piloto de Latam Airlines Brasil fue detenido durante la mañana del pasado lunes dentro de un avión en el aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, tras ser acusado de liderar una red de explotación sexual infantil.

La detención se enmarca en la operación policial denominada “Abróchense los cinturones”, llevada a cabo por la 4ª Delegación de Represión a la Pedofilia del Departamento de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) de la Policía Civil paulista.

Según las investigaciones, el sospechoso, identificado como Sérgio Antônio Lopes, de 60 años, habría operado al menos durante ocho años en una estructura criminal que se dedicaba a captar menores de entre 10 y 14 años para facilitar su explotación sexual en moteles, utilizando para ello documentación falsa.

Esposa del piloto: “Estoy horrorizada”

La esposa del piloto, quien es psicóloga, declaró a la prensa estar “horrorizada” y completamente sorprendida por las acusaciones. Aseguró desconocer cualquier conducta delictiva por parte de su marido y confesó que el impacto fue mayor dado que recientemente habían vuelto de un viaje que describió como una “luna de miel”.

De acuerdo con la Policía Civil, ya han sido identificadas al menos 10 víctimas, aunque las autoridades creen que podrían ser muchas más, considerando el análisis de celulares y otros materiales incautados. En la misma operación también fueron detenidas dos mujeres: una abuela acusada de “vender” a tres nietas al piloto, y la madre de otra víctima que habría entregado imágenes ilícitas.

Las autoridades recalcan que la investigación sigue en curso, enfocada en desarticular una red organizada que habría operado durante años, con funciones divididas entre sus miembros. La empresa LATAM, a través de un comunicado, informó que inició una investigación interna y está colaborando con las autoridades.

Este caso vuelve a encender el debate sobre la protección de menores en contextos familiares y comunitarios, y la necesidad de fortalecer la acción institucional frente a delitos de abuso y explotación sexual infantil.

¿Qué medidas crees que debería tomar la sociedad para prevenir este tipo de crímenes contra niños y niñas?