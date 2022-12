Presidente Boric compromete apoyo a Huracán Sur, club de barrio destruido por los incendios en Viña del Mar

Huracán Sur es uno de los clubes de barrio más tradicionales en Viña del Mar, considerando sus 61 años de existencia, y resultó una de las infraestructuras más afectadas por los incendios forestales.

Con cientos de niños y adultos que defienden su camiseta en las 14 divisiones que poseen, el elenco de la zona de Forestal Alto lamentó la destrucción total de su sede. “Perdimos todo, incluyendo la cancha de pasto sintético que tanto trabajo nos costó tenerla. Estábamos remodelando la cocina, nuestro segundo piso se quemó completo y todas nuestras copas también”, aseguró el presidente del equipo, Frederick Arancibia, en conversación con ADN.

La rapidez con la que se propagaron las llamas en Viña del Mar hicieron imposible cualquier tipo de reacción por parte de los representantes de Huracán Sur, tal como quedó evidenciado en el registro que compartieron en torno a la dramática situación vivida la noche del jueves.

Presidente Boric compromete apoyo a Huracán Sur

Lo complejo de la situación llegó a oídos del mandatario, quien durante su visita a Forestal Alto pudo conversar con el presidente del equipo amateur, quien le entregó la camiseta del plantel para simbolizar el respaldo que recibirán.

“Vamos a estar apoyándolos. Le acabo de enviar los datos a la Ministra del Deporte para que podamos ayudarlos en todo lo que sea necesario. La pega que hacen los clubes de barrios es tremenda, es parte de la reconstrucción del tejido social, no podemos perderlo de vista”, aseguró el Presidente Boric, lo que fue refrendado por el presidente del equipo, Frederick Arancibia.

“Se comprometió que no nos iba a dejar solos ni a nosotros ni a todos los afectados. Él anotó mi nombre completo y número de contacto. Ya estamos con todos los socios cooperadores y jugadores para sacar los escombros y pararnos nuevamente (…) Estamos juntando alimentos no perecibles, terminaremos el año muy tristes, pero nos vamos a poner de pie. Esperamos que con el correr de los días no se olviden de la gente”, explicó en el diálogo con ADN tras conversar con el Presidente de la República.

Además, como fanático de Colo Colo, pidió a la dirigencia y jugadores del “Cacique” apoyo en su reconstrucción. “Me encantaría que se colocaran la camiseta del equipo y pudieran ayudarnos para tratar de levantar nuestra institución”, concluyó el joven dirigente.