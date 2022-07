Experto analiza proyecto que prohibe publicidad de casas de apuestas online: “No pagan impuestos y tienen domicilio en paraísos fiscales”

Durante las últimas horas, el fútbol chileno se fue enterando poco a poco de los detalles del debate desarrollado en la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, donde la tarde del martes se aprobó en general el proyecto de ley que busca prohibir la publicidad y patrocinio de casas de apuestas online en las actividades deportivas.

“Es una normativa simple, tiene sólo una norma. El fundamento de la misma para aprobar algo así es que las actividades de la casas de apuestas on line no están reguladas en Chile, a diferencia de los casinos o actividades presenciales. No pagan impuestos tampocos, varias de ellas tienen domicilio en paraísos fiscales. Además, estiman que es contradictorio con los fines que promueve el deporte, la vida saludable o el trabajo en equipo, cuando se incita a apostar on line menores de edad o personas con ludopatía”, explicó el abogado Eduardo Lobos, socio de Sargent & Krahn, en conversación con ADN Deportes.

De todas formas, el especialista advierte respecto a la postura de FIFA respecto a las apuestas online en el fútbol. “FIFA no prohibe este tipo de actividades, pero el Código de Ética de la FIFA establece una prohibición de agentes, jugadores, árbitros y todos los involucrados que no pueden participar en apuestas relacionadas con equipos de fútbol”, aseguró.

Los ejemplos de otros países en la regulación de las apuestas online

Como en otro tipo de instancias, para la construcción del proyecto de ley se tomó como referencia lo desarrollado en Europa. “Chile no es el primer país que puede adpotar esta normativa. España, que se cita como ejemplo, tomó una normativa similar en 2020, pero que se encuadra en una regulación más amplia y que regula las casas de apuestas on line donde se prohibe patrocinar equipaciones deportivas y de su difusión en publicidad en recintos deportivos, aunque sujeto a ciertas limitaciones“, planteó Eduardo Lobos, que también puntualizó otro ejemplo del Viejo Continente.

“En Inglaterra recién se esta evaluando tomar una legislación similar. En caso que se adopte algo así, sería una implementación gradual y no inmediata porque es una fuente de ingresos relevante para distintos clubes de la liga y sus categorías. Adoptarlo de manera brusca podría tener efectos graves en algunos clubes”, explicó el abogado socio de Sargent & Krahn, que en la comparación con la legislación hispana ponderó la opción de Chile.

“La prohibición es bastante amplia, más que en España, pues prohibe publicidad y patrocinio de cualquier actividad deportiva, al igual que la transmisión de esos eventos y en la camiseta de los clubes deportivos”, cerró de cara al proceso legislativo que llevará el escrito a la Cámara de Diputados.