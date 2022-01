Abogado de Deportes Melipilla confirmó que irán al TAS tras el fallo que los hizo descender a la Primera B

Mauricio Acuña, abogado de Deportes Melipilla, conversó con Los Tenores tras el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP que implicó una resta de puntos en vez de la desafiliación, pero aún así recurrirán al TAS pues no están de acuerdo con lo ocurrido.

“Estábamos esperanzados en revertir totalmente el fallo de primera instancia. La apreciación del fallo es distinta, porque la resta de puntos debió ocurrir en el campeonato más cercano ya que el torneo 2021 ya está concluido de acuerdo a las bases. Eso es doblemente gravoso, para Huachipato o la U está concluido y para Melipilla también. No es algo antojadizo, sino aplicación estricta de las bases”, planteó el legista, que explicitó la idea de asistir al Tribunal de Arbitraje Deportivo.

“Hemos solicitado a la ANFP la carta de compromiso. El directorio no debería negarla, la entregó a Deportes Colchagua y San Marcos de Arica, quienes ya fueron al TAS”, explicó el abogado de Deportes Melipilla.

Los argumentos de Mauricio Acuña

Durante la conversación con Los Tenores, el abogado del “Potro Solitario” se refirió al hecho de que mucha gente del fútbol ya haya previsto el escenario de una resta de puntos que los llevaron a descender a la Primera B y “salvar” a Huachipato.

“Nuestros argumentos son sólidos. Las acciones están prescritas, se presentó un plan desde noviembre y encontraron principio de oportunidad por parte de los denunciantes. Nuestras pruebas desmintieron lo que se acusó. La Segunda Sala debió haber revocado absolutamente el fallo. No era “caballo ganado“. No sé si mano negra, pero no hubo una mano “de buena fe” y cada hincha puede sacar sus conclusiones”, comentó Mauricio Acuña, que dijo no entender la razón respecto de la cantidad de puntos con los que fue castigado.

“Tenemos que esperar los considerandos del fallo para entender por qué nos restaron 6 puntos. La única solución de una resta de puntos podría ir por infracción al fair play financiero, que parte con una multa y una eventual reincidencia. Sin embargo, pasaron más de 30 días desde cualquier infracción. No sabemos si fue un traje a la medida“, sentenció.