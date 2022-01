Gustavo Costas quiere ir por el todo con Palestino: “A donde voy, sueño con salir campeón”

Gustavo Costas fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de Palestino durante este miércoles. El estratega argentino habló en rueda de prensa y se refirió a sus objetivos al mando del cuadro “Árabe” para este 2022.

“Es una alegría estar acá en un país donde he venido muchas veces. Siempre fue un sueño venir a Chile y hoy con Palestino se dio”, fueron las primeras palabras de Costas como técnico del “Tino”.

El ex DT de Guaraní dejó en claro que quiere pelear todo con el conjunto “tricolor”. “No vamos a modificar tanto el plantel, pero sumaremos algunos refuerzos para un equipo que pueda competir arriba. A donde voy, sueño con salir campeón. Me gusta esta clase de desafíos“, afirmó.

En cuanto a las razones de su arribo a Palestino, Gustavo Costas señaló que “lo que más me motivó fue el interés que tenían por mí y el desafío es tratar de llevar al club a lo más alto. Soy un apasionado de mi trabajo, el fútbol para mí es todo en la vida”

Por último, el entrenador de 58 años se refirió a su forma de dirigir. “Yo no me caso con ningún sistema de juego, me caso con los jugadores. Trato de potenciarlos al 100 por 100. He ganado con todos los esquemas. Quiero un equipo dinámico y con intensidad”, sentenció.