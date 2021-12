La mirada del comando de Gabriel Boric a las “barras bravas”: “Es importante promover la corresponsabilidad”

Rodrigo Soto, integrante del equipo de “Deportes, Prácticas Corporales y Recreación” de Gabriel Boric, conversó con “Los Tenores” respecto al programa que tiene el Presidente electo en torno a las “barras bravas”.

“Se vienen muchos desafíos para el deporte y que tomaremos con mucha responsabilidad. El programa fue construido con sentido de país, tomándonos en serio el deporte”, explicó el psicólogo social y Doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

En ese contexto, el representante de Gabriel Boric profundizó en torno a las ideas que tienen para ver los problemas que traen las “barras bravas”, para lo cual acuñaron la idea de “barrismo social”..

“Si identificamos delitos, se va a aplicar todo el rigor de la ley. La premisa del “barrismo social” parte desde ahí. Queremos barrios seguros y libres del narcotráfico, pero el foco punitivista de Estadio Seguro es el que hay que transformar“, puntualizó.

“La experiencia internacional nos dice que algunos tratan a quienes usan camiseta de un equipo de fútbol como delincuentes o como víctimas de la sociedad. Reconocemos a los que se organizan alrededor de una camiseta son actores sociales. Eso implica reconocer esas identidades y que estas personas pertenecen a un territorio. Eso es parte del concepto”, profundizó.

Los ejemplos recogidos para enfrentar a las “barras bravas”

Con su experiencia en otros países, el psicólogo social apeló a ideas que se pueden adaptar a la realidad chilena. “Conocí desde dentro las propuestas de los clubes para la seguridad y bienestar, como lo plantean en Inglaterra. Es importante promover la corresponsabilidad. Si hay delitos, deben perseguirse, pero no todas las personas lo hacen para cometer delitos”, explicó y profundizó en otro ejemplo.

“En Colombia, el Estado acompañó la organización de las barras y allá no hay rejas en los estadios porque ellos se autorregulan en el acceso al estadio. Hoy es muy difícil imaginar eso, pero con las herramientas del Estado y un diagnóstico claro podemos ofrecer un programa que se haga cargo para transitar en nuevas prácticas. Las cosas no son rápidas, pero pensando esto de otra forma creemos que estos eventos de violencia no se vuelvan a repetir porque son inaceptables”, insistió el integrante del comando de Gabriel Boric, que apuntó a las primeras señales que deberán atender al respecto.

“Como Estado no hemos construido las herramientas democráticas para acercarnos a este fenómeno. La mayoría de las veces está en agenda cuando hay eventos violentos y hay que trabajar independiente de eso. Hay que construir un diagnóstico como país, con ciencia, para conocer el fenómeno del barrismo en Chile. Hasta ahora se han copiado y pegado propuestas del extranjero, pero para hacernos cargo de la realidad hay que estudiarla“, sentenció.

Otras definiciones del comando de Gabriel Boric, más allá de las “barras bravas”

Durante la conversación con “Los Tenores”, reparó en otro de los aspectos del programa de gobierno: la composición de las sociedades anónimas deportivas.

“El proyecto de ley debemos considerarlo para que la Ley de Sociedades Anónimas permita que cada organización deportiva se organice como mejor le parezca. Hoy sólo se considera una forma”, planteó.

Rodrigo Soto también aclaró la evaluación que harán en torno al funcionamiento del Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte (IND). “Las propuestas se van a realizar con los diagnósticos más serios que podamos construir. No queremos que se generen duplicidad de funciones: hay equipos del IND y el Ministerio del Deporte que funcionan de forma amigable pero dependiendo de las jefaturas y en otros sectores la información no fluye. Hay que estudiar seriamente eso para que exista una sinergia entre estas dos instituciones y beneficie a los deportistas y la comunidad en general”, aseguró.

Además, entregó calma en torno a una de las misiones que tendrán como gobierno: comandar e inaugurar los Juegos Panamericanos Santiago 2023. “Tenemos la responsabilidad de organizar los Juegos Santiago 2023 en la mejor manera posible. No es el gobierno el que lo hace, sino Chile, que debe mostrar su mejor cara. Es importante construir un legado social y cultural, que la infraestructura sean usadas y no sean “elefantes blancos”. Hay que impulsar eso y las personas podamos vincularnos con la vida activa. Queremos usar esta vitrina para construir esta cultura del movimiento. El gobierno actual se enfocó en el alto rendimiento, pero nosotros queremos preocuparnos del deporte social”, cerró.