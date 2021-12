Bryan Rabello recordó su duro paso por Europa: “Va pasando el tiempo y no vas creciendo como futbolista”

Bryan Rabello es uno de los jugadores nacionales que en su carrera ha pasado más tiempo en el extranjero que en Chile. Después de mostrarse en Colo Colo, el 2012 el talentoso volante dio el salto al Sevilla de España, en donde comenzó un duro camino por el fútbol europeo.

“Me fui a muy temprana edad, estuve en muchos equipos donde iba y no jugaba, o donde jugaba un partido y me ausentaba en cinco, y así se te va pasando el tiempo y no vas creciendo como futbolista”, fue el mea culpa que realizó el mediocampista en diálogo con AS Chile.

Rabello reconoció que le faltó el apoyo de sus técnicos para desarrollarse de mejor manera en el Viejo Continente. “En Europa tampoco tuve la posibilidad de tener entrenadores que me ayudaran, que me guiaran. Pasaron muchas cosas. No vas creciendo de la manera que tú quieres, pero te vas adaptando y creces en la medida que puedes”, afirmó.

En cuanto a su paso por el elenco andaluz, el volante indicó que “hoy Sevilla no es lo mismo que cuando yo llegué. Ahora es un monstruo de club: ganaron tres Europa League, renovaron el estadio, tienen instalaciones maravillosas. Pero aún así fue una experiencia increíble que me ayudó muchísimo. Fui feliz. No me arrepiento de nada”.

El jugador de Unión Española también detalló la poca relación con el DT del Sevilla en ese tiempo, Unai Emery. “Es alguien que no se lleva bien con los jugadores y eso le pasa la cuenta. Fue lo que le pasó conmigo. Yo era joven, venía recién llegando. En lugar de tratarme como adulto, quizá podría haber sido más cercano. Yo tenía 18 años en ese momento”, comentó.

Además, Bryan Rabello recordó cómo fue enfrentar a una de las mejores versiones del Barcelona. “Eran unas máquinas. La pelota la veías pasar y pasar. En el mismo partido uno piensa “estos tipos juegan a otra velocidad”. Se conocían de memoria, te pasaban por banda, por el centro, haciendo paredes. Era impactante verlos”, sentenció.