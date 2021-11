Cristián Zavala reconoció su interés de fichar por Colo Colo: “Sería un nuevo comienzo, ir y comenzar de cero”

Este fin de semana regresa el Torneo Nacional 2021 con su infartante definición tanto en la parte baja como en la parte alta de la tabla de posiciones, compromisos donde Cristián Zavala de Deportes Melipilla y Colo Colo serán protagonistas.

Mientras los albos están peleando palmo a palmo la corona del campeonato ante la Universidad Católica, en Deportes Melipilla están luchando por no volver a la Primera B y para ello chocarán ante Everton en el sábado 27 de noviembre.

En la previa del encuentro una de las figuras de los “potros”, Cristián Zavala, conversó con ADN Deportes y entregó detalles de lo que ha sido su campaña en el 2021, y de la opción que tendría para volver a Colo Colo.

El ariete partió aseverando que: “para mí ha sido el año con más gol que he tenido y con más asistencias. Un año redondo para mí, lo tengo que terminar bien con Melipilla dejándolo donde me lo entregaron en Primera División”, dijo.

“Ascendí con Coquimbo, me vine a la carpa, trabajé en la feria, garzón, todas las cosas al mismo tiempo. Fui campeón con Coquimbo, descendí con Coquimbo, fui a la Copa Sudamericana, jugué en Primera B, en Segunda División, ahora volví a Primera División. La presión no existe para mí, quiero jugar a estadio lleno, quiero muchas cosas. Soy ambicioso. Los que me conocen saben que lo que me propongo lo puedo hacer”, complementó el ariete.

Respecto a la posibilidad de llegar a la Selección Chilena de Fútbol, Zavala comentó que: “yo quiero dar el salto, quiero ir a jugar, quiero sentir presión. Si me toca ir afuera voy a ir afuera, si me toca quedarme en Chile, me quedo, pero lo que más quiero es sentir la presión e ir a la Selección, que es la meta a largo plazo que tengo”, indicó.

Mientras que sobre la opción de fichar en Colo Colo, dijo que: “no sería una revancha, sería un nuevo comienzo. Cuando yo salí de Colo Colo fue algo más injusto, muy repentino, que nadie supo por qué. Para mí sería un nuevo comienzo, ir y comenzar de cero“, indicó.

“Yo salí campeón cuatro veces en Colo Colo, estuve con el Nacho Saavedra, el Willy Alarcón, Carlo Villanueva y el ‘Tanque’ Morales, estos últimos son amigos amigos, hablo mucho todavía, incluso tengo sus dos poleras”, complementó Cristián Zavala.

Cristián Zavala y la definición del descenso

Respecto a la recta final del campeonato nacional, donde Deportes Melipilla está peleando por no regresar a la Primera B, Cristián Zavala dijo que: “nosotros nos estamos preparando para enfrentarlo de la mejor forma, sabiendo la presión que quizás tenemos a nivel de nosotros como Melipilla. Estamos hechos para trabajar bajo presión, así que esperamos el sábado conseguir un buen resultado y que se nos den algunos otros y ya poder estar más relajados”, aseveró.

Sobre el duelo del próximo sábado ante Everton, Zavala comentó que: “el profe ya los tiene estudiados, ya sabemos las falencias que tienen, va a ser un partido super difícil, no nos podemos salir a regalar nosotros tampoco en ir a buscar el resultado de una y nos claven dos goles de entrada, tenemos que ser inteligentes. Las guerras se ganan con inteligencia y no con fuerza”.

Al finalizar, tuvo palabras para la situación de Universidad de Chile: “obviamente me sorprende, me crié viendo a Colo-Colo, Católica y la U en los primeros lugares. Ha sido raro ver a Universidad de Chile abajo peleando el descenso“, cerró el ariete.