Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar recorrerá nueve comunas de Santiago desde este fin de semana
Los recorridos, ya disponibles para planificación del público, se iniciarán cada día a las 20:00 horas.
Santiago
La temporada navideña vuelve a teñir de color las calles de Santiago con el arribo de la Caravana Navideña de Coca-Cola Zero Azúcar. La actividad, una de las más esperadas por miles de familias, recorrerá Puente Alto, Las Condes, Providencia, San Joaquín, La Reina, Peñalolén, Renca, La Florida y Maipú. Los trayectos concluirán a las 23:00 horas, salvo en Maipú, donde finalizarán a las 22:00.
La empresa publicó el detalle de los sectores y horarios para facilitar la organización del público, además de los puntos de partida y principales avenidas por donde circulará el espectáculo navideño. La caravana contempla música, personajes iluminados y plataformas móviles como parte del recorrido.
A continuación, las fechas y horarios por cada comuna, junto a la descripción del inicio y trazado general del recorrido:
Puente Alto
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Salida desde la Municipalidad de Puente Alto por Av. Concha y Toro, Av. San Carlos, Av. Ejército Libertador y Av. Gabriela. Luego retoma Av. Concha y Toro hacia el punto inicial.
Las Condes
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Inicio en Los Dominicos y tránsito por Camino El Alba, Paul Harris, Av. Cristóbal Colón, Rotonda Atenas, Av. Tomás Moro y Av. Apoquindo. Retorno a Los Dominicos.
Providencia
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Salida desde la Municipalidad de Providencia por Av. Pedro de Valdivia, Av. Pocuro, Av. Los Leones, Dr. Pedro Lautaro Ferrer, Diagonal Oriente, Av. Santa Isabel, Miguel Claro y Eliodoro Yáñez. Retorno por Pedro de Valdivia.
San Joaquín
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Inicio en Espacio Mujer y tránsito por Av. Las Industrias, Veras Mena, Pinturillo, Carmen Mena, Pje. Benozzo Gozzoli, Av. Salesianos, Mateo Toro y Zambrano, Alcalde Pedro Alarcón, Av. Santa Rosa y Av. Carlos Valdovinos. Finaliza en la Embotelladora Coca-Cola.
La Reina
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Inicio en Aldea del Encuentro, bajando por Av. Fernando Castillo Velasco, Vicente Pérez Rosales, Av. Príncipe de Gales y Carlos Ossandón.
Peñalolén
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Salida desde el Centro Cultural Chimkowe. Avanza por Av. Grecia, Río Claro, Las Parcelas, Av. Los Orientales y Los Molineros, con retorno final por Av. Grecia.
Renca
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Recorrido: Desde Plaza de Renca por Av. Domingo Santa María, Balmaceda, Manuel Rodríguez, Arturo Prat, Av. Condell, J. M. Infante, Av. Vicuña Mackenna, Av. Brasil, El Montijo y Av. Miraflores, finalizando en la Embotelladora Coca-Cola.
La Florida
Horario: 20:00 a 23:00 horas
Punto de referencia: Salida desde Parque Eduardo Frei / Estadio Bicentenario. El municipio entregará el detalle del trazado en sus canales oficiales.
Maipú
Horario: 20:00 a 22:00 horas
Recorrido: Inicio en Av. 5 de Abril, siguiendo por Av. Los Pajaritos, Av. 5 de Abril, Av. Segunda Transversal, Central Gonzalo Pérez Llona y nuevamente Av. Los Pajaritos, hasta el Templo Votivo.
