Gustavo Canales mantiene vivo el sueño de ver a Sampaoli de regreso en la U: “No tengo dudas de que va a volver”

En el marco de los 10 años desde que Universidad de Chile se consagró flamante campeón de la Copa Sudamericana 2011, Gustavo Canales, una de las figuras de aquel equipo, conversó este martes con Los Tenores de ADN.

El exjugador recordó la hazaña azul a nivel internacional y señaló que “ahora uno entiende un poco más de qué se trató lo que conseguimos. Deseo que la gente de la U lo disfrute después de pasar este año 2021 que quedará en la historia por cosas que no son las que les gusta pasar a los hinchas”.

“En cuanto a logros, no tengo ningún otro año que se compare a aquel. Se ganaron los títulos nacionales, jugamos a un nivel muy alto y tuvimos la posibilidad de ganar la Sudamericana, algo que nadie tenía en los planes. Se fue dando partido tras partido”, indicó el otrora delantero.

La huella de Sampaoli en la U

El artillero argentino-chileno destacó la importancia de Jorge Sampaoli en el equipo que tocó el cielo a nivel continental y afirmó que “desde el punto de vista estratégico, fue el mejor entrenador que tuve. Me nutrió mucho. Este tipo de entrenadores te abren la cabeza y te hacen ver el fútbol desde otro lugar. Con otra óptima”.

Sobre la opción a futuro de que el casildense regrese a los azules, Canales se la jugó y aseguró que “creo que va a volver. No sé si en el corto, mediano o largo plazo, pero no tengo dudas de que va a volver a la U”.

Figuras del plantel

Además, el exatacante repasó la gran campaña que tuvieron algunas figuras preponderantes del cuadro universitario en el 2011 como Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz.

“Edu Vargas no era titular cuando llegué. Tener un goleador como Edu en el nivel que estuvo es algo que no le tomamos el peso hoy. Fue vendido al Napoli en 15 millones de dólares. No sé si se va a repetir eso con un jugador con ese nivel”, puntualizó.

En cuanto a Aránguiz, Gustavo Canales comentó que “lo de Charles se veía. Yo tenía 29 años, con un recorrido en el fútbol que me daba esa impresión de compartir con un chico que tenía condiciones diferentes, del fútbol del primer mundo. Era difícil no imaginarlo en lo que está haciendo hoy”.

Por último, sobre “Carepato”, el exdelantero agregó que “lo de Marcelo fue paulatino. Agarró confianza porque el entrenador se la depositó y la aprovechó con condiciones innatas de él. Teníamos un fútbol muy fluido desde sus pies”.