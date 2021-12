Gerardo Pelusso es categórico: “La U necesita un bisturí a fondo, no es casualidad que casi baja a la B”

Gerardo Pelusso, exentrenador uruguayo que dirigió a Universidad de Chile en 2010, analizó el mal momento que vive la U en el fútbol chileno y la sufrida salvación que tuvo el cuadro azul en el último partido del Torneo Nacional 2021.

“La U necesita un bisturí a fondo. No es casualidad que casi baja a la B. En el 2019 hizo una campaña espantosa y lo salvó el estallido social que hubo en Chile, donde el campeonato se interrumpió y no se terminó. Si ese campeonato se hubiera terminado normalmente, no sé que hubiese pasado”, señaló en dialogo con ADN Deportes.

Pelusso fue categórico al dejar en claro que “si el 2019 anduvo mal, si el 2020 no anduvo bien y este año estuvo a punto de bajar, quiere decir que las cosas se vienen haciendo muy mal hace rato. No es una racha y nada más. No hay racha de tres años”.

Triunfo agónico contra La Calera

En cuanto al infartante encuentro de los estudiantiles ante Unión La Calera, el ex DT reconoció que “lo viví muy de cerca porque sigo el campeonato chileno y a la U. Vi el partido contra La Calera y me la sufrí toda”.

“Por un largo trecho la U estaba en la B, después, agónicamente con el empate estaba en la promoción y con el gol de Junior Fernandes al final se salvó, así que lo sufrí. Estoy contento porque una institución como la U jamás debería estar en la B”, confesó el charrúa.

Nuevo DT azul

Sobre el colombiano Santiago Escobar, estratega que afina detalles para asumir el la banca azul, Pelusso aseguró que “lo conozco perfectamente bien. Hizo muy buenas campañas con Universidad Católica de Ecuador. Es un entrenador acreditado, muy buen profesional. Creo que es atinada la elección si llega a la U. Es un excelente entrenador”.

Un regreso que nunca ocurrió

Por último, Gerardo Pelusso comentó las opciones que tuvo en el pasado para volver a la banca de la U. El uruguayo reveló que no tenía en cuenta retornar “porque siempre me quise quedar con las cosas buenas que me pasaron en alguna institución como la U”.

“Después tomé otro rumbo. En alguna oportunidad sí recibí acercamientos para volver a la U, pero decidí retirarme de la dirección técnica y eso no lo cambia nadie”, indicó.

“Quiero seguir quedándome con el lindo recuerdo que tengo. Los amigos que me dejó la estadía en la U y el vivir en Chile. Me quedo con eso y estoy tranquilo. Nunca pensé en volver”, sentenció.