Aníbal Mosa confía en renovar a Gustavo Quinteros: “Me interesaría que se mantuviera dos años más”

Aníbal Mosa, expresidente de Colo Colo, conversó con ADN Deportes por primera vez desde que abandonó la testera de Blanco y Negro.

Aún cuando ya no está bajo los focos principales, sigue teniendo incidencia en las decisiones del club como parte del directorio de Blanco y Negro. Tras la reunión de directorio de esta tarde, explicitó las negociaciones para que Gustavo Quinteros siga como entrenador del cuadro albo.

“Hemos aprobado que Morón entre a conversar con su representante. Van a haber reuniones, no sé si mañana o pasado ya, pero tenemos toda la intención que él continúe. Ojalá esto sea lo más rápido posible para tener una estabilidad en la parte deportiva uno o dos años”, explicó Aníbal Mosa.

“Me interesaría que se mantuviera dos años más porque ya puede desarrollar su proyecto deportivo. No va a ser mucho problema para que podamos llegar a acuerdo”, zanjó el exmandamás del Cacique.

Aníbal Mosa y la renovación del plantel

Según información de ADN Deportes, el directorio de Blanco y Negro aprobó las negociaciones para la renovación tanto del entrenador como de tres pilares de la campaña: Emiliano Amor, Leonardo Gil y Pablo Solari.

“Tenemos toda la intención de mantener este equipo. Son jugadores que han tenido un excelente rendimiento, que se han amoldado al trabajo de Quinteros. Pretendemos afrontar la temporada 2022 con esta base de jugadores”, explicó Aníbal Mosa, quien narró cuál es la escala de prioridades que tendrá el gerente deportivo Daniel Morón.

“Primero va a tener una conversación con todas las personas que queremos que continúen y de ahí vamos a entrar al área chica para definir con cada uno. Queremos que continúen todos“, planteó el dirigente de 54 años.

En el diálogo con ADN Deportes, se mostró cómodo con su nuevo rol. “Contento por el desarrollo del equipo, de los juveniles, del cuerpo técnico. Todo va muy bien. Me he sentido bien. No va a ser la primera vez que me encuentre en esta situación. Soy colocolino, da lo mismo en la función que me toque estar“, aseguró.

Además, aclaró que no tiene pensado vender su paquete accionario en Blanco y Negro, tal como sondeó en abril pasado, y que no pretende volver a la presidencia del club. “No lo sé. Lo importante hoy es que le ganemos a Ñublense y sigamos arriba en la tabla”, cerró Aníbal Mosa.