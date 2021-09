Marcelo Espina destacó su influencia en el presente de Colo Colo: “El tiempo me va dar algo de razón”

El ex director deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, “sacó pecho” por el gran rendimiento con que Colo Colo llega al Superclásico: líder del Torneo Nacional 2021 y campeón de Copa Chile.

En ese contexto, el hoy comentarista deportivo aseguró en ESPN que su gestión es importante para el presente que vive el Cacique.

“A Falcón y Fuentes lo traje yo, a Zaldivia, Opazo y Suazo lo renové yo: a Costa lo traje yo, a Bolados lo renové yo; Quinteros lo traje yo. El silencio y el tiempo me va a dar algo de razón“, sostuvo el exvolante.

“Cuando yo planteé el proyecto, sabía que yo no lo iba a ver ejecutado. Lo dije públicamente. No me iba a quedar más de tres años, yo mismo me había puesto fecha de vencimiento”, planteó Marcelo Espina a la luz de su salida del cargo el año pasado

El vaticinio de Marcelo Espina

En medio de la charla, el ex jugador y entrenador albo aseguró que la evolución en el rendimiento del plantel llevará al club a ganar el título.

“El silencio puso las cosas en su lugar. Colo Colo va a ser campeón. Reconocí que me equivoqué en algunas cosas, pero la planificación que yo pretendí hacer, tarde o temprano, las cosas iban a terminar resultando”, aseguró Marcelo Espina.

Respecto al por qué cambió tanto el Cacique, de pelear por no descender en febrero a ser hoy puntero del fútbol chileno, el ex directivo albo tiene un diagnóstico claro.

“El motivo por el que Colo Colo vivió lo que vivió estuvo relacionado al seguro de cesantía. No estuve involucrado, pero obviamente repercutió en lo deportivo”, sentenció.