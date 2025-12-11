;

Metro de Santiago anuncia interrupción en el servicio de Línea 2 por persona en la vía

A través de redes sociales entregaron más detalles de lo sucedido.

Juan Castillo

Metro de Santiago anuncia interrupción en el servicio de Línea 2 por persona en la vía

Pasadas las 14:00 horas, el Metro de Santiago reportó intermitencias en el servicio de Línea 2.

En detalle, y según dieron a conocer en redes sociales, esta situación se dio debido a una persona en la vía.

Asimismo, informaron que el servicio solo está disponible entre Hospital el Pino/Los Héroes y Cal y Canto/Vespucio Norte.

De esta manera, estación Santa Ana NO ESTÁ funcionando, y tampoco la combinación a Línea 5.

