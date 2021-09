Arturo Vidal fue condecorado por la policía de Ecuador antes de viajar a Barranquilla

Arturo Vidal no dejó indiferente a nadie en su paso por Ecuador, algo que no sólo se reflejó en su nivel por la Roja sino también en la particular “estima” que le guardó la policía local.

En Quito, una vez sellado el empate de Chile ante el cuadro local, los efectivos que estaban destinados a custodiar el bus del cuadro local se arrimaron a pedirle una fotografía al “Rey Arturo”.

Fue tan así que, según consignó Canal 13, un delegado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo que pedirles que no se acercaran, aunque el volante del Inter de Milán posó amablemente.

La relación de Arturo Vidal en Ecuador con los policías tuvo hoy una segunda etapa con la policía, pero ahora en Guayaquil.

En el Monumental Isidro Romero Carbo, donde la Roja desarrolló su última práctica antes de viajar a Barranquilla, nuevamente los efectivos policiales se acercaron al “8” nacional.

Ahora, más preparados, le llevaron un obsequio. Gesto que el volante agradeció con una historia en su cuenta de Instagram, donde publicó una imagen con los policías.

