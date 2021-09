Ignacio Herrera podría ser el “tapado” de Colo Colo para reforzar su ataque

A tres días del cierre del libro de pases en el fútbol chileno, Colo Colo agota opciones para sumar el delantero que tanto pidió Gustavo Quinteros. En ese contexto, según información de ADN Deportes, una chance es la de Ignacio Herrera.

El delantero de 33 años, formado en Universidad Católica, milita actualmente en el Aucas de Ecuador y tiene pasos por clubes en Azerbaiyán, Corea del Sur y Kazajistán.

Ignacio Herrera tiene una larga carrera en clubes nacionales tras haber defendido las camisetas de Rangers, Huachipato, Magallanes, Cobreloa, Deportes Iquique y Palestino.

Ignacio Herrera se toma “con muchísima ilusión” la opción de llegar a Colo Colo

ADN Deportes conversó con el atacante del Aucas de Ecuador y valoró la posibilidad de sumarse a Colo Colo.

“Me lo tomo con mucha tranquilidad. Me lo tomo con muchísima ilusión. Llegar a Colo Colo es algo grande, vengo de un muy buen año y medio en Ecuador y me siento capacitado. Sé que puedo aportar con un granito de arena, sería espectacular”, planteó el delantero nacional.

En el Aucas, entre torneo local y Copa Sudamericana, Ignacio Herrera acumula 17 partidos y sólo un gol. El último partido que jugó es del 28 de mayo y la posibilidad de retomar ritmo en Chile le interesa, aunque dice que nadie lo ha llamado.

“Hace un par de semanas que me vengo enterando de la posibilidad, pero todavía no hay nada concreto. Mientras nadie del cuerpo técnico me hable, sigue siendo una opción. Me siento capacitado, la liga ecuatoriana es muy competitiva y me tocó jugar siempre. Sé lo que me voy a encontrar en Colo Colo, sería un paso muy grande en mi carrera”, cerró Ignacio Herrera en conversación con ADN Deportes.